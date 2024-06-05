الأربعاء 05 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مدير تنفيذ الوطنية للتدريب تناقش مع وزير التعليم العالي سبل التعاون

الاجتماع
الاجتماع

اجتمعت الدكتورة رشا راغب  المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، مع الدكتور أيمن عاشور  وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور مصطفى رفعت  أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تناول اللقاء بحث سُبل تعزيز التعاون بين الأكاديمية والوزارة ودعم الجهود المشتركة.

يأتي ذلك في إطار الخبرات السابقة لهذا التعاون الناجح والمُثمر، من خلال برنامج تدريب أعضاء المجلس الأعلى للجامعات، وبرنامج تدريب المبعوثين بالبعثات الخارجية، وبرنامج المرشحين لشغل وظائف الملحقين الثقافيين بالمكاتب الثقافية بالخارج.

وكانت قد استقبلت د.رشا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، ممثلي المعهد الوطني للخدمة العامة بفرنسا INSP - المدرسة الوطنية للإدارة ENA سابقًا، وممثلي المعهد الفرنسي في جمهورية مصر العربية.

خلال اللقاء تم استعراض التعاون المشترك بين الجانبين في الفترة السابقة وقاموا بإجراء جولة تفقدية للبرامج التدريبية، ومكتبة الأكاديمية الوطنية للتدريب، كما أكد الجانبان عمق التعاون المشترك، والتطلع لمزيد من التعاون الفعال المثمر في الفترة المقبلة.

كما واستقبلت المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب وفدًا بارزًا من الحكومة الماليزية برئاسة الداتو سيد محمد بكري مدير المعهد الماليزي للدبلوماسية والعلاقات الخارجية، والوفد المرافق له من السفارة الماليزية بالقاهرة؛ وعلى رأسهم رافيدا عبدالعزيز القائم بأعمال السفير الماليزي في مصر.

جاءت الزيارة في ضوء رغبة الجانب الماليزي للتعرف على الدور الحيوي الذي تقوم به الأكاديمية محليًا وإقليميًا لرفع كفاءة رأس المال البشري، وآليات تنفيذ الأنشطة المتعلقة به؛ والنظر إلى سبل الاستفادة منها في السياق الماليزي.

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الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب وزير التعليم العالي والبحث العلمي المجلس الأعلى للجامعات العاصمة الإدارية الجديدة

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