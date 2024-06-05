الأربعاء 05 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حملة مداهمات لاصطياد منفذ الهجوم على سفارة واشنطن بلبنان

جريدة الدستور

أفاد مراسل "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، بأن الجيش اللبناني نفذ حملة مداهمات بالمنطقة التي يقيم بها منفذ الهجوم على محيط السفارة الأمريكية ببيروت.

وأكد مراسل "القاهرة الإخبارية" أن الجيش اللبناني قام بتوقيف 5 أشخاص في إطار ملاحقة المتورطين بإطلاق النار على السفارة الأمريكية.

أشار إلى أن هناك إجراءات أمنية مشددة لحفظ الأمن بالعاصمة بيروت وعدة مناطق أخرى، إضافة إلى وجود  حالة من الاستنفار بالحكومة اللبنانية للوقوف على عملية الهجوم على السفارة الأمريكية ببيروت ودوافعها.

القاهرة الإخبارية الجيش اللبنانى السفارة الأمريكية هجوم بيروت

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