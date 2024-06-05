الأربعاء 05 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بمشاركة 8 دول.. اجتماع خبراء اليونيسكو في الإسكندرية للحد من مخاطر التسونامى

اجتماع لخبراء اللجنة
اجتماع لخبراء اللجنة الدولية للحد من مخاطر التسونامى

عقد المعهد القومى لعلوم البحار والمصايد، اجتماع لخبراء اللجنة الدولية للحد من مخاطر التسونامى باليونيسكو، لمنطقة البحر المتوسط وشمال الأطلنطى بمقر المعهد بالإسكندرية.

وأشار  الدكتور عمرو حمودة نائب رئيس اللجنة الدولية للحد من مخاطر التسونامى باليونيسكو ورئيس مركز المخاطر البحرية بأن ذلك يعد الاجتماع الأول الذي يعقد في دولة إفريقية وهي مصر وبمدينة الإسكندرية.

وتناول الاجتماع مراجعة برامج الحد من مخاطر التسونامى لدول البحر المتوسط وعرض الأنشطة التي قامت بها الدول لتحقيق الاستعداد والجاهزية لأى مخاطر محتملة بمنطقة البحر المتوسط وشمال الأطلنطي.

شارك بالاجتماع عدد 8 دول وهي: (قبرص، اليونان، تركيا، إيطاليا، فرنسا، مالطا، المغرب وأسبانيا) بجانب منسقي اللجنة الحكومية للحد من مخاطر التسونامى باليونيسكو.    


وأفاد “حمودة” بأن إختيار مدينة الإسكندرية لعقد الاجتماع الدولى جاء في إطار إحتفال اللجنة الحكومية لعلوم المحيطات باليونيسكو بتحقيق الإسكندرية للمعاير الدولية للجاهزية للحد من مخاطر التسونامى، وذلك لنجاح البرنامج الدولى الذى قام به المعهد القومى لعلوم البحار والمصايد من إنجازات في مجال التوعية من مخاطر موجات التسونامى ودعم محافظة الإسكندرية لهذا البرنامج الهام الخاص بتوعية المواطنين لطرق الإخلاء في حال تعرض المحافظة الى موجات تسونامى نتيجة عن حدوث زلازل في البحر المتوسط.

 

ولفت أن نتيجة لهذا المجهود الضخم والذي تم خلال العامين السابقين فإن اللجنة الحكومية لعلوم المحيطات باليونيسكو (برنامج الحد من مخاطر التسونامى) قدمت شهادات الإستحقاق لمدينة الإسكندرية وللقائمين على البرنامج، مشيرًا إلى أن هذا يعتبر تقدير وتكريم من قبل منظمة اليونيسكو بالأمم المتحدة لمحافظة الإسكندرية والمعهد القومى لعلوم البحار والمصايد بمصر. 

الجدير بالذكر أن مدينة الإسكندرية قد تعرضت للغرق نتيجة موجات التسونامى مرتين في عام 365م و1303م.

المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد مخاطر التسونامى اليونيسكو مدينة الإسكندرية موجات التسونامي البحر المتوسط

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