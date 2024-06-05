هل تزيد أسعار البنزين؟.. متحدث "البترول" يكشف عن مفاجأة (فيديو)

كشف حمدي عبدالعزيز، المتحدث باسم وزارة البترول والثروة المعدنية، عن تفاصيل الاجتماع المقبل للجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية، مؤكدًا أن اللجنة تجتمع كل 3 أشهر لتحديد أسعار المواد البترولية، ومن المقرر أن تعقد اللجنة اجتماعًا مطلع شهر يوليو المقبل.

وأوضح عبدالعزيز، في مداخلة هاتفية مع عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على "صدي البلد"، أن الأساس في عملية تسعير البنزين والسولار والمواد البترولية يعتمد على أسعار النفط الخام العالمي، وسعر الصرف، والدولار، والتحركات العالمية.

أوضح متحدث البترول أنه حال زيادة الأسعار، ستكون في حدود 10%، بينما سيكون التخفيض بمعدل 10% أيضًا في حالة تخفيض الأسعار.