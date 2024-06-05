الأربعاء 05 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

باحث يحلل "العلاقة الشائكة" بين نتنياهو وبايدن فى الكونجرس

أكرم عطالله
أكرم عطالله

قال الباحث السياسي أكرم عطالله إن كل خطابات نتنياهو في الكونجرس الأمريكي كانت في عهد الديمقراطيين وليس في عهد الجمهوريين؛ لأن نتنياهو عاش حالة من التباين السياسي مع النظم الديمقراطية، الإدارات الديمقراطية بالولايات المتحدة احتاج لأن يستخدم إحدى أدوات الضغط الممكنة بالنسبة له ولإسرائيل بالولايات المتحدة وهى الكونجرس.

أضاف عطالله، الأربعاء، خلال مداخلة ببرنامج "مطروح للنقاش"، المُذاع عبر "القاهرة الإخبارية"، أن حصة نتنياهو في الكونجرس أكثر من بايدن، كما أن هناك صراعا وخلافا بين الجانبين وهو صراع شكله سياسي وله علاقة بالحرب، لكن مضمونه له علاقة بالإطاحة بالرئيس بايدن وتمهيد الأرضية لخدمة شريكه الجديد القديم ترامب لأسباب سياسية.

وأكد أن الرئيس الأمريكي يدرك تمامًا هذه النقطة، لكن بايدن ليس بتلك القوة التي تمكنه من ممارسة أقصى الضغوطات التي يملكها، خاصة أنه على أبواب الانتخابات الأمريكية ودائمًا هذا موسم التزلف لإسرائيل وبايدن لا يستطيع أن يكسر الجرّة مع إسرائيل ومع نتنياهو.

القاهرة الإخبارية مطروح للنقاش نتنياهو الكونجرس الديموقراطين الجمهوريين بايدن الانتخابات الامريكية

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