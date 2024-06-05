متحدث "البترول" يكشف أسباب زيادة مدة انقطاع الكهرباء (فيديو)

أكد حمدي عبدالعزيز، المتحدث باسم وزارة البترول والثروة المعدنية أن أعمال الصيانة في الشبكة القومية للكهرباء كانت سببًا رئيسيًا وراء زيادة مدة انقطاع الكهرباء في مختلف المحافظات.

أشار عبد العزيز، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على "صدى البلد"، إلى أن تخفيف الأحمال الكهربائية لساعة إضافية أمس كان مقررًا وجاء في ضوء أعمال الصيانة الوقائية لجزء من شبكات تداول الغاز الإقليمية، مع ارتفاع درجات الحرارة.

وأكد «متحدث البترول» أن هذه الظروف كانت استثنائية، وأن الأمور ستعود لطبيعتها اعتبارًا من اليوم، وأوجه المواطنين للحفاظ على شبكة الغاز لتجنب أي زيادة في الضغوط عليها.