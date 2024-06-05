الأربعاء 05 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"الوطنية للتدريب" تجدد التزامها نحو البيئة واستدامتها في يومها العالمي

اليوم العالمى للبيئة
اليوم العالمى للبيئة - ارشيفية

أعلنت الأكاديمية الوطنية للتدريب عبر صفحتها الرسمية فيسبوك تجديد التزامها في اليوم العالمي للبيئة نحو البيئة واستدامتها.

ودعت الأكاديمية كافة خريجيها ومتدربيها للاستمرار في تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال بعض الممارسات اليومية البسيطة التي تؤثر إيجابًا على البيئة.

وأكدت على صفحتها قائلة:“في اليوم العالمي للبيئة، وتحت شعار “أرضنا مستقبلنا معًا نستعيد كوكبنا”، نجدد التزامنا نحو البيئة واستدامتها، وندعو كافة خريجينا ومتدربينا، للاستمرار في تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال بعض الممارسات اليومية البسيطة التي تؤثر إيجابًا على البيئة”.

اليوم العالمى للبيئة - ارشيفية
اليوم العالمى للبيئة - ارشيفية
فيسبوك البيئة التنمية المستدامة اليوم العالمي للبيئة الممارسات اليومية البسيطة

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