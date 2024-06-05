"الوطنية للتدريب" تجدد التزامها نحو البيئة واستدامتها في يومها العالمي

أعلنت الأكاديمية الوطنية للتدريب عبر صفحتها الرسمية فيسبوك تجديد التزامها في اليوم العالمي للبيئة نحو البيئة واستدامتها.

ودعت الأكاديمية كافة خريجيها ومتدربيها للاستمرار في تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال بعض الممارسات اليومية البسيطة التي تؤثر إيجابًا على البيئة.

وأكدت على صفحتها قائلة:“في اليوم العالمي للبيئة، وتحت شعار “أرضنا مستقبلنا معًا نستعيد كوكبنا”، نجدد التزامنا نحو البيئة واستدامتها، وندعو كافة خريجينا ومتدربينا، للاستمرار في تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال بعض الممارسات اليومية البسيطة التي تؤثر إيجابًا على البيئة”.