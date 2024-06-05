وزارة الشباب والرياضة تحتفل باليوم العالمى للبيئة

قال الدكتور أشرف صبحي: "نحتفل اليوم ليس فقط بكوكبنا الرائع، بل بشبابنا المبدع والواعد، إن دور الشباب في حماية البيئة لا يمكن تجاهله، فهم الطاقة الحقيقية وراء التغيير الإيجابي والمستدام، نرى فيهم اليوم أملاً لمستقبل أكثر خضرة ونقاءً، إن انخراطهم في المبادرات البيئية والمشاريع المستدامة يعكس مدى وعيهم وحرصهم على تحسين جودة الحياة، لذا، أدعو شبابنا الأعزاء إلى مواصلة جهودهم، والعمل يداً بيد مع كافة فئات المجتمع، لنجعل من بيئتنا مكاناً أفضل للجميع. معاً، نستطيع أن نحقق تغييرات جذرية تُسهم في حماية كوكبنا للأجيال القادمة. شكراً لكم، ودامت بيئتنا بخير وسلام".

وأضاف: إن وزارة الشباب والرياضة تولي اهتماماً بالغاً بقضايا البيئة والمناخ، وتعمل بجد لتعزيز دور الشباب في هذا المجال الحيوي، وفي هذا السياق، نشأت اللجنة الوطنية للشباب والمناخ (EGYouth4Climate) كإحدى المبادرات الرائدة بقيادة وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع وزارة البيئة والخارجية، وبدعم من الأمم المتحدة، كإحدى مخرجات مؤتمر المناخ COP27.

وتابع "صبحي": "تهدف هذه اللجنة إلى دعم الشباب والاستماع إلى أصواتهم في قضايا المناخ، حيث تتألف من مجموعة متميزة من الشباب الذين تم اختيارهم من بين 1800 متقدم، وتعمل اللجنة الوطنية للشباب والمناخ على تعزيز قدرات الشباب في مختلف جوانب التغير المناخي، وتدريبهم ليصبحوا مفاوضين شباب محتملين في المفاوضات المستقبلية بشأن المناخ، كما تسعى إلى تمكين الشباب من الوصول إلى فرص تنمية المهارات ذات الصلة وتمثيل آرائهم في صياغة سياسات المناخ، من خلال التشاور مع صانعي السياسات المعنيين.

واستكمل: "توفر اللجنة بالإضافة إلى ذلك دورات تدريبية في التفاوض والقيادة المجتمعية وتصميم المبادرات البيئية، وذلك من خلال أندية البيئة والمناخ المنتشرة في 32 مركز شباب على مستوى الجمهورية، إننا في وزارة الشباب والرياضة، نؤمن بقدرة شبابنا على إحداث تغيير حقيقي وإيجابي، ونعمل على دعمهم في كل خطوة نحو مستقبل أكثر استدامة وازدهاراً. شكراً لكم".

وفي إطار التزام وزارة الشباب والرياضة بمواجهة التحديات البيئية وتحقيق التنمية المستدامة، أصدر السيد الأستاذ الدكتور وزير الشباب والرياضة قراراً رقم (780) لسنة 2024 بتاريخ 26 مايو 2024، بتشكيل وحدة التغير المناخي والاستدامة وتهدف الوحدة إلى بناء قدرات الكوادر في الادارات المختلفة، وتعزيز التعاون والتنسيق بين الوزارات لتحقيق الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، وتنظيم حملات توعية وورش عمل لتعزيز فهم قضايا المناخ. تسعى الوزارة من خلال هذه الوحدة إلى دعم الشباب المصري، وتمكينه من لعب دور فعّال في تحقيق التنمية المستدامة، في إطار رؤية مصر 2030.

يذكر أنه في أبريل الماضي وقعَ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة؛ بروتوكول تعاون لدعم العمل البيئي الشبابى في مجال التوعية البيئية وتبادل الخبرات وبناء قدرات الشباب في العمل البيئي.