أفلام عيد الأضحي.. ماذا قال روّاد السوشيال عن فيلم "اللعب مع العيال"؟

شارك الفنان محمد إمام، جمهوره من خلال صفحته الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة "انستجرام" البوستر الرسمي لفيلم "اللعب مع العيال"، المقرر طرحه داخل دور العرض السينمائي قريبًا.

وكتب الفنان محمد إمام، على صورة البوستر الرسمي لفيلم اللعب مع العيال قائلًا: "🧨🧨 #اللعب_مع_العيال 🧨🧨فيلم #عيد_الأضحى للمخرج #شريف_عرفة 💪🏼الأسبوع القادم إن شاء الله بجميع السينمات في #مصر و #الوطن_العربي 🌍🎥#محمد_امام ⚡️".

وتستقبل دور العرض السينمائية في مصر عددًا من الأفلام الجديدة ضمن منافسات موسم عيد الأضحى السينمائي 2024، ومن المقرر أن يٌطرح يوم الأربعاء المقبل.

وتفاعل عدد كبير من روّاد السوشيال ميديا مع البوستر الذي شاركه الفنان محمد إمام، وكتب أحمد عيد، من مستخدمي موقع “انستجرام” قائلًا: “بالتوفيق يانجمنا الكبير وبالانتظار 😍🔥🔥”، وعلقت يارا حسن، من جمهور الفنان محمد إمام قائلًة: “الغلاف جميل اوي اوي اوي اوي”.

وكتبت ريم ذكي، من روّاد السوشيال ميديا على البوستر الرسمي لفيلم “اللعب مع العيال”، قائلًة: “الزعيم وصل ❤️❤️❤️❤️❤️❤️ يارب النجاح يارب تستاهل❤️❤️❤️”.



"اللعب مع العيال"

"اللعب مع العيال" تم تصوير أحداثه في 5 محافظات مختلفة وهى: البحر الأحمر، جنوب سيناء، دمياط، مطروح والقاهرة، وذلك داخل العديد من الأماكن النائية بتلك المحافظات وتحديدًا في سيوة ونويبع وصحراء الغردقة ومدينة شرم الشيخ.

أبطال فيلم اللعب مع العيال

فيلم اللعب مع العيال بطولة محمد إمام، أسماء جلال، باسم سمرة، حجاج عبدالعظيم، ويزو، مصطفى غريب وغيرهم، من تأليف وإخراج شريف عرفة في تعاونه الأوله مع النجم محمد إمام، وتدور الأحداث في إطار من الكوميديا، حول مدرس التاريخ (علام)، والذي يُنقل إلى أحد المدارس بمنطقة صحراوية، فيواجه العديد من العقبات التي لم تكن في الحسبان.