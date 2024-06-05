الأربعاء 05 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أفلام عيد الأضحي.. ماذا قال روّاد السوشيال عن فيلم "اللعب مع العيال"؟

بوستر فيلم اللعب
بوستر فيلم اللعب مع العيال

شارك الفنان محمد إمام، جمهوره من خلال صفحته الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة "انستجرام" البوستر الرسمي لفيلم "اللعب مع العيال"، المقرر طرحه داخل دور العرض السينمائي قريبًا.

وكتب الفنان محمد إمام، على صورة البوستر الرسمي لفيلم اللعب مع العيال قائلًا: "🧨🧨 #اللعب_مع_العيال 🧨🧨فيلم #عيد_الأضحى للمخرج #شريف_عرفة 💪🏼الأسبوع القادم إن شاء الله بجميع السينمات في #مصر و #الوطن_العربي 🌍🎥#محمد_امام ⚡️".

وتستقبل دور العرض السينمائية في مصر عددًا من الأفلام الجديدة ضمن منافسات موسم عيد الأضحى السينمائي 2024، ومن المقرر أن يٌطرح يوم الأربعاء المقبل.

طرح فيلمى "ولاد رزق 3" و"اللعب مع العيال".. الأربعاء المقبل

أفلام عيد الأضحى.. ويزو تكشف عن شخصيتها في فيلم "اللعب مع العيال"

بـ إطلالة بدوية.. أسماء جلال تكشف عن ملامح شخصيتها فى "اللعب مع العيال"

 

وتفاعل عدد كبير من روّاد السوشيال ميديا مع البوستر الذي شاركه الفنان محمد إمام، وكتب أحمد عيد، من مستخدمي موقع “انستجرام” قائلًا: “بالتوفيق يانجمنا الكبير وبالانتظار 😍🔥🔥”، وعلقت يارا حسن، من جمهور الفنان محمد إمام قائلًة: “الغلاف جميل اوي اوي اوي اوي”.

وكتبت ريم ذكي، من روّاد السوشيال ميديا على البوستر الرسمي لفيلم “اللعب مع العيال”، قائلًة: “الزعيم وصل ❤️❤️❤️❤️❤️❤️ يارب النجاح يارب تستاهل❤️❤️❤️”.
 

"اللعب مع العيال"

"اللعب مع العيال" تم تصوير أحداثه في 5 محافظات مختلفة وهى: البحر الأحمر، جنوب سيناء، دمياط، مطروح والقاهرة، وذلك داخل العديد من الأماكن النائية بتلك المحافظات وتحديدًا في سيوة ونويبع وصحراء الغردقة ومدينة شرم الشيخ.

أبطال فيلم اللعب مع العيال

فيلم اللعب مع العيال بطولة محمد إمام، أسماء جلال، باسم سمرة، حجاج عبدالعظيم، ويزو، مصطفى غريب وغيرهم، من تأليف وإخراج شريف عرفة في تعاونه الأوله مع النجم محمد إمام، وتدور الأحداث في إطار من الكوميديا، حول مدرس التاريخ (علام)، والذي يُنقل إلى أحد المدارس بمنطقة صحراوية، فيواجه العديد من العقبات التي لم تكن في الحسبان.

اللعب مع العيال أبطال فيلم اللعب مع العيال محمد إمام البوستر الرسمي لفيلم اللعب مع العيال موسم عيد الأضحى السينمائي 2024 عيد الأضحى موسم عيد الأضحى

مواد متعلقة

خريطة أفلام عيد الأضحى وأبرز النجوم الذين يخوضون السباق

الشاعر والجارية.. وشم النسيم

هشام عبدالخالق: هذا سر اختيار شريف عرفة لـ"اللعب مع العيال"

محمد إمام يعود إلى "شمس الزناتي" وينتظر عرض "اللعب مع العيال"

الخلطة السعدنية.. محاولة حزينة.. لاقتفاء أثر فنان عظيم

قائمة الأفلام المرشحة لدخول سباق موسم عيد الأضحى 2024

القائمة المبدئية لأفلام موسم عيد الأضحى السينمائي 2024

نيللى كريم: «فراولة» عمل «فرفوش».. والحدوتة دفعتنى للتراجع عن عدم المشاركة فى موسم رمضان 2024

الأكثر قراءة

استعلم الآن.. رابط نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة الشرقية الترم التاني 2024

متاح| رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الغربية 2024 بالاسم فقط

بوابة الأزهر.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية الترم الثاني 2024

رابط بوابة الازهر الالكترونية 2024 لاستخراج نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024

استعلم مباشرة.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الشرقية 2024 برقم الجلوس فقط

الكيلو بـ3 جنيهات.. التموين توفر كميات كبيرة من الدقيق للمواطنين بعد تحريك سعر الخبز

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد العسيري

هرم سيتى.. الخرسانة تهزم الفن

ماجد حبته

القمة الكورية الإفريقية

لواء. محسن الفحام

وزارة لشئون الوافدين فى التشكيل الجديد

عبد الرحيم طايع

صرخة الفلسطينيين البليغة: "وين العالم؟!"

أحمد الصغير

إشكاليات الرؤية المصرية الشعبية للقضية الفلسطينية

محمد سميح

أحلام المصريين المشروعة

منى رجب

«رفعت عينى للسما» يرفع رأس مصر فى مهرجان كان

ماجد حبته

إسبانيا.. زيارة فى وقتها

صور

عيشنا.. طعم الحياة

بهجة العيد.. استعدادات الأسواق لاستقبال أضحية عيد الأضحى المبارك

احتفالية النادى الأهلى للإعلان عن مشروع القرن

محطة تل أبيب

المزيد

ثيودور ميرون.. الرجل الذي حاول إنقاذ إسرائيل من نفسها

فضيحة "الحملة سرية".. إسرائيل خدعت "الكونجرس" الأمريكى لتبرير حرب غزة

الفقاعات الإنسانية.. ما خطة إسرائيل الجديدة لاستبدال حماس فى غزة؟