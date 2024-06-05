لحظة بلحظة.. «القاهرة الإخبارية» تقف على مستجدات الأوضاع بالأراضي المحتلة

تغطية لحظية على مدار الساعة تقدمها قناة القاهرة الإخبارية للوضع في كافة الأرجاء الفلسطينية، لا سيما قطاع غزة ومدينة رفح؛ للوقوف على مستجدات الأوضاع لحظة بلحظة وتوثيق اعتداءات جيش الاحتلال بحق الأشقاء الفلسطينيين.

ففي خان يونس، كشف مراسل "القاهرة الإخبارية" يوسف أبو كويك آخر تطورات الأوضاع في مدينة رفح الفلسطينية، قائلًا "إن وسط مدينة رفح بات تمركزات إسرائيلية ولم يعد هناك حديث عن الشريط الحدودي المعروف بمحور صلاح الدين أو فيلادلفيا حسب التسمية الإسرائيلية، لافتًا إلى أن الاحتلال وصل إلى منطقة مفترق الدخني في مخيم الشابوره وسط المدينة."

وتابع "الآليات الإسرائيلية وصلت أيضًا إلى محيط المشفي الكويتي بمدينة رفح وكذلك أيضًا في أقصي المناطق الغربية تجاوزت ما يعرف بمفترق الطيارة غرب مدينة رفح، وهو المنطقة المتاخمة جنوبا لحيي السعودي وتل السلطان، وقد توغلت الآليات الإسرائيلية هناك وقصفت الطائرات الحربية بغارات هي الأعنف مناطق حي تل السلطان والسعودي".

وأوضح أن الأزمة في رفح أنه لم تعد هناك إمكانية لتحرك سيارات الإسعاف أو طواقم الدفاع المدني، فيما تحولت لما يمكن وصفة بمدينة أشباح، فلا يوجد فيها أحد سوى قلة بقوا في منازلهم ببعض المناطق وهم الذين يعمد الاحتلال الاسرائيلي إلى استهدافهم.

وأكد أن وسط منطقة يبنَ وهي المنطقة الواقعة من جنوب مدينة رفح، تسمع أصوات الانفجارات، كذلك عمليات التدمير الممنهجة التي يقوم بها ما يعرف بسلاح الهندسة الإسرئيلي من خلال تفخيخ عدد من منازل المدنيين وتفجيرها بصورة تتكرر في كل منطقة يتوغل فيها الاحتلال الإسرائيلي.

كما قال يوسف أبو كويك، إنه في محافظة غزة سُجّل في الساعة الأخيرة استهداف لمجموعة من المواطنين في حي الرمال ما أدى إلى استشهاد أربعة مواطنين وإصابة آخرين، وقد نقلوا إلى المشفى الأهلي المعمداني شرق مدينة غزة، إضافة إلى ذلك قبل قليل أيضًا انفجر جسم مشبوه بعدد من الأطفال في المنطقة الغربية من محافظة خان يونس وتحديدًا قرب خيام النازحين الأمر الذي أدى لإصابة ستة من الأطفال الذين نقلوا إلى مشفى ناصر لتلقي العلاج.

أضاف أبو كويك، الأربعاء، خلال مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أما فيما يتعلق باستمرار العملية البرية التي أعلن عنها الجيش الإسرائيلي في منطقة دير البلح وفي منطقة لبريج، فلواء غفير الذي يعمل في منطقة دير البلح توغل باتجاه الغرب وبات يسيطر ناريًا على شارع صلاح الدين الواصل ما بين محافظات قطاع غزة الخمس.

وتابع "أما اللواء السابع الذي يعمل في منطقة المخيم لبريج وسط قطاع غزة واللواءين يتبعان للفرقة 98 كما أعلن الجيش، هذا اللواء لم يتقدم كثيرًا إلى عمق المخيم وإنما ما زال العمل جارٍ ميدانيا في أقصى المناطق الشرقية من مخيم لبريج، وقد سجلت اليوم حالات عودة للمخيم بعدما كانت مساء أمس تسجل حالات النزوح الكبيرة من المخيم باتجاه النصيرات ومنطقة دير البلح، مشيرًا إلى أن اليوم عاد الآلاف إلى مخيم لبريج بعدما سُجلت حالة من الهدوء الحذر خاصة في المناطق الغربية من المخيم."

وأكد أنه في الساعات الأخيرة ما زال الجيش الإسرائيلي يشن غاراته على المحافظة الوسطى وتحديدًا غرب مخيم المغازي، حيث شنت الطائرات الحربية قبل قليل غارة عند المدخل الثاني للمخيم دون أن يسجل وقوع إصابات أو شهداء جراء هذه الغارة.

أما عن القدس المحتلة، فكشفت دانا أبوشمسية، مراسلة القاهرة الإخبارية، عن كواليس ما يحدث في مسيرة الأعلام، وهي التي يحتفل فيها المستوطنون بضم شطري المدينة تحت إمارة الاحتلال.

أضافت خلال رسالة على الهواء، أن هذه المشاهد قاسية على أهل المنطقة الذين يمنعون من السير في أزقة البلدة القديمة أو يدخلون المسجد الأقصى، وفي المقابل يكون هناك تيسير لوصول المستوطنين للمشاركة في هذه المسيرة، التي يطلق عليها مسيرة توحيد القدس التي يحتفل فيها المستوطنون بضم شطري المدينة تحت إمارة الاحتلال.

وتابعت أنه منذ ساعات الصباح الباكر بدأت مجموعات المستوطنين في اقتحام المسجد الأقصى، وفي تمام الساعة 11 صباحا تم إغلاق باب المغاربة، وسجلت دائرة الأوقاف اقتحام 1184 مستوطنا بالفترة الصباحية، وبعد قليل تصدر أعدادا جديدة تضاف للأعداد الصباحية.

وواصلت:"هذه المسيرة يؤمها وزير الأمن القومي الذي أعطى صلاحيات للشرطة بإغلاق المدينة على أهلها الأصليين لاستبدالهم بغرباء يهود، من خلال الإغلاقات المتواصلة، ناهيك عن سياسة الاعتقال الاحترازي لجميع النشطاء خوفا من وجود مظاهرة مضادة".

وشدد الأمين العام لجامعة الدول العرب أحمد أبوالغيط، خلال استقبال كونستانتينوس كومبوس وزير خارجية قبرص بمقر الأمانة العامة للجامعة على ضرورة سماح الاحتلال بإدخال المساعدات إلى غزة وفق آلية مستدامة، جاء ذلك خلال نبأ عاجل حسبما أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية".

وأكد الأمين العام لجامعة الدول أن إرسال المساعدات إلى غزة عبر البحر ليس بديلًا عن المعابر البرية.

أضاف أنه يجب تنفيذ وقف فوري لإطلاق النار في غزة وبدء عملية واسعة لإغاثة السكان الذين يعيشون على حافة المجاعة: “نؤكد ضرورة إنهاء الاحتلال كسبيل وحيد للحصول على الأمن والسلام للجميع في المنطقة”.

في السياق، أعلنت كبيرة منسقي الأمم المتحدة لإعادة الإعمار بغزة أنها تبذل كل الجهود لزيادة إدخال المساعدات الإغاثية إلى القطاع وتوزيعها على المناطق كافة، جاء ذلك خلال نبأ عاجل حسبما أفادت فضائية “القاهرة الإخبارية”.