سفير أستراليا خلال زيارته للإسكندرية: نستورد من مصر السجاد والأجهزة الإلكترونية

استقبل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، بمكتبه، اكسل وابنهورست سفير أستراليا لدى جمهورية مصر العربية، لبحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين.

وفي بداية اللقاء؛ رحب اللواء محمد الشريف بالسفير على أرض عروس البحر الأبيض المتوسط، كما أكد أن قوة العلاقات المصرية الأسترالية تكمن في وجود العديد من التبادلات التجارية بين البلدين، كما أننا نسعى دائما لإيجاد مجال للتطوير وخلق فرص تعاون جديدة.

من جانبه؛ أكد السفير على ما قاله المحافظ، حيث إن أستراليا تصدر الفول والقمح والشعير واللحوم والصوف والألومنيوم إلى مصر وتستورد السجاد وبعض الأجهزة الإلكترونية منها.

وأشار المحافظ، إلى أن الإسكندرية مدينة سياحية وتاريخية من الدرجة الأولى؛ فهي أقدم سكندريات العالم وبها أقدم شارع بالتاريخ وهو شارع النبي دانيال، وبها مطار دولي، معربًا عن رغبته في زيادة التبادل السياحي بين الإسكندرية وأستراليا.

وأضاف السفير، أنه زار الإسكندرية أكثر من مرة، وأن هناك العديد من الأماكن السياحية الرائعة مثل مكتبة الإسكندرية والمتحف اليوناني الروماني ومتحف المجوهرات الملكي،، لافتًا أن مدينة جميلة مثل الإسكندرية تواجه العديد من التحديات.

جانب من زيارة سفير استراليا للإسكندرية

جانب من زيارة سفير استراليا للإسكندرية

جانب من زيارة سفير استراليا للإسكندرية