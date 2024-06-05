قبل ساعات من عرضه.. تفاصيل الموسم الثانى من "أم الدنيا"

ساعات قليلة وتطرح منصة WATCH IT الموسم الثاني لحلقات فيلم أم الدنيا الذي يحمل عنوان "إحنا مين؟"، حيث تعرض أولى حلقاته غدَا الخميس عبر المنصة بشكل حصري .

وانتهى المخرج محمد رشاد من تصوير العمل في عدد كبير من اللوكيشانات منذ أسابيع قليلة، ليصبح العمل جاهز للعرض بشكل كامل هذه الفترة، وذلك بعدما انتهى من أعمال المونتاج الخاصة بالحلقات.

قصة فيلم أم الدنيا “إحنا مين”

تدور أحداث فيلم ام الدنيا “إحنا مين” في رحلة مثيرة مدتها 2000 عام، ويسعى العمل لتفسير تنوع الهوية المصرية عن طريق التعرف على الحضارات التي حلت على مصر وامتزجت بها وأضافت إليها العديد من العناصر المختلفة .

تفاصيل الفيلم بشكل كامل

ويتناول "أم الدنيا 2" قصة دخول العائلة المقدسة إلى مصر، ويرصد أهم الأماكن التي زارها السيد المسيح خلال مدة تعدت الثلاث سنوات في بداية حياته على الأرض مع العائلة المقدسة عندما هربوا إلى مصر من بطش الملك هيرودس، إلى جانب ملخص لحياة السيد المسيح، ودخول المسيحية لمصر عن طريق القديس مار مرقس الرسول وتأسيس كنيسة الإسكندرية ومدرسة الإسكندرية اللاهوتية.

ويتناول العمل لمحات من تاريخ المسيحية في مصر، وفترة الاضطهاد الروماني خلال فترتي حكم الإمبراطوريين ديكيوس ودقلديانو، والتي شهدت عصر الاستشهاد المسيحي، ثم انطلاق فكرة الرهبنة المسيحية التي بدأت من أرض مصر وانطلقت إلى العالم، وآبائها الكبار القديسين أنطونيوس وباخوميوس ومقاريوس.