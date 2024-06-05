خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شهر يونيو 2024

يبحث كثير من المشتركين عن طرق الاستعلام عن فاتورة الكهرباء وخاصة للعدادات الميكانيكة التي يصدر لها فاتورة شهرية خاصة ان الاستعلام يتم حاليا عبر المنصات الالكترونية للشركات والمنصة الالكترونية الموحدة لخدمات الكهرباء.

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء 2024

يتم الاستعلام عن فاتورة الكهرباء 2024 عبر خطوات الكترونية أعلنت عنها وزارة الكهر باء والطاقة المتجددة من خلال شركات توزيع الكهرباء في مختلف محافظات الجمهورية.

ووفرت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة رابط يمكن من خلاله الوصول لمختلف شركات توزيع الكهرباء التسع في محافظات جمهورية مصر العربية

موقع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة من هنا

بعد الدخول على الموقع تكون متاحة الشركات كالتالي

شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء

شركة الاسكندرية لتوزيع الكهـرباء

شركـة القنـاه لتوزيـع الكهـرباء

شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء

شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء

شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء

شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء

شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء

شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء

ثم اختار الشركة الموزعة للكهرباء في منطقتك السكنية والمكتوب اسمها على فاتورة الكهرباء التي دفعتها في الشهر السابق.

بعد اختيار الشركة تختار ايقونة الاستعلام عن الفواتير من ايقونة الخدمات الموجودة على موقع الشركة

ثم ادخال رقم المشترك وهو الرقم المكتوب على العداد خارج منزلك

خطوات دفع فاتورة الكهرباء

بعدها يتم الاستعلام عن الفاتورة ثم امكانية دفعها سواء من خلال منافذ الدفع الالكتروني عن طريق تجار التجزئة من خلال الدفع عن طريق فوري أمان – مصاري وغيرهم.

يمكن دفع فاتورة الكهرباء من خلال تطبيقات البنك التابع له، او من خلال انستا باي وهو تطبيق تابع للبنك المركزي المصري يتيح لك امكانية دفع الفواتير لمختلف الخدمات والمرافق عن طريق.

او يمكن دفع فاتورة الكهرباء من خلال المحافظ الالكترونية لخطك الهاتفي على المحمول.