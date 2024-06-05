الأربعاء 05 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شهر يونيو 2024

فاتورة الكهربا
فاتورة الكهربا

يبحث كثير من المشتركين عن طرق  الاستعلام عن فاتورة الكهرباء  وخاصة للعدادات الميكانيكة  التي يصدر لها فاتورة شهرية خاصة ان الاستعلام يتم حاليا عبر المنصات الالكترونية للشركات والمنصة الالكترونية الموحدة لخدمات الكهرباء.

 

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء 2024 

يتم الاستعلام عن فاتورة الكهرباء 2024  عبر خطوات الكترونية  أعلنت عنها وزارة الكهر باء والطاقة المتجددة من خلال شركات توزيع الكهرباء في مختلف محافظات الجمهورية.

ووفرت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة رابط  يمكن من خلاله الوصول لمختلف شركات توزيع الكهرباء التسع  في محافظات جمهورية مصر العربية 

 

موقع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة من هنا 

 

بعد الدخول على الموقع تكون متاحة الشركات كالتالي 

 

شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء

 

شركة الاسكندرية لتوزيع الكهـرباء

 

شركـة القنـاه لتوزيـع الكهـرباء

 

شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء

 

شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء

 

شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء

 

شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء

 

شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء

 

شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء

 

ثم اختار الشركة الموزعة للكهرباء في منطقتك السكنية والمكتوب اسمها على فاتورة الكهرباء التي دفعتها في الشهر السابق. 

 

بعد اختيار الشركة تختار ايقونة الاستعلام عن الفواتير من ايقونة الخدمات الموجودة على موقع الشركة 

 

ثم ادخال رقم المشترك وهو الرقم المكتوب على العداد خارج منزلك

رابط استعلام فاتورة المياه لهذا الشهر

"الجيل": تقليل فاتورة الاستيراد وتحقيق الاكتفاء الذاتي أهم تحديات الحكومة الجديدة

 

خطوات دفع فاتورة الكهرباء 

بعدها يتم الاستعلام عن الفاتورة ثم امكانية دفعها سواء من خلال منافذ الدفع الالكتروني عن طريق تجار التجزئة من خلال الدفع عن طريق فوري أمان – مصاري وغيرهم.

يمكن دفع فاتورة الكهرباء من خلال تطبيقات البنك التابع له، او من خلال انستا باي وهو تطبيق تابع للبنك المركزي المصري يتيح لك امكانية دفع الفواتير لمختلف الخدمات والمرافق عن طريق. 

او يمكن دفع فاتورة الكهرباء من خلال المحافظ الالكترونية لخطك الهاتفي على المحمول.

 

txt

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي

txt

موقع المصرية للاتصالات.. رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون المنزلي بالرقم

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء المنصات الإلكترونية خدمات الكهرباء الكهرباء فاتورة الكهرباء وزارة الكهر باء والطاقة المتجددة وزارة الكهر باء شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء

مواد متعلقة

لا ساعات إضافية.. "الكهرباء" تُعلن عودة نظام تخفيف الأحمال لطبيعته

الأكثر قراءة

استعلم الآن.. رابط نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة الشرقية الترم التاني 2024

متاح| رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الغربية 2024 بالاسم فقط

بوابة الأزهر.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية الترم الثاني 2024

رابط بوابة الازهر الالكترونية 2024 لاستخراج نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024

استعلم مباشرة.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الشرقية 2024 برقم الجلوس فقط

الكيلو بـ3 جنيهات.. التموين توفر كميات كبيرة من الدقيق للمواطنين بعد تحريك سعر الخبز

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد العسيري

هرم سيتى.. الخرسانة تهزم الفن

ماجد حبته

القمة الكورية الإفريقية

لواء. محسن الفحام

وزارة لشئون الوافدين فى التشكيل الجديد

عبد الرحيم طايع

صرخة الفلسطينيين البليغة: "وين العالم؟!"

أحمد الصغير

إشكاليات الرؤية المصرية الشعبية للقضية الفلسطينية

محمد سميح

أحلام المصريين المشروعة

منى رجب

«رفعت عينى للسما» يرفع رأس مصر فى مهرجان كان

ماجد حبته

إسبانيا.. زيارة فى وقتها

صور

عيشنا.. طعم الحياة

بهجة العيد.. استعدادات الأسواق لاستقبال أضحية عيد الأضحى المبارك

احتفالية النادى الأهلى للإعلان عن مشروع القرن

محطة تل أبيب

المزيد

ثيودور ميرون.. الرجل الذي حاول إنقاذ إسرائيل من نفسها

فضيحة "الحملة سرية".. إسرائيل خدعت "الكونجرس" الأمريكى لتبرير حرب غزة

الفقاعات الإنسانية.. ما خطة إسرائيل الجديدة لاستبدال حماس فى غزة؟