الأربعاء 05 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فادى عاكوم: مصر وفرنسا تلعبان دورًا محوريًا لإعادة الاستقرار إلى لبنان

فادي عاكوم
فادي عاكوم

أشار فادي عاكوم، الكاتب والمحلل اللبناني، إلى تصاعد الأوضاع في لبنان بشكل ملحوظ، حيث تتجه بسرعة كبيرة نحو الهاوية، بحسب قوله.

وقال عاكوم في تصريحات لـ"الدستور": "وقد تسببت حادثة إطلاق النار على السفارة الأمريكية أمس الثلاثاء، في زيادة التوتر بشكل لافت، مما ينبئ بمزيد من التصاعد خلال الفترة المقبلة".

ولفت من جانبه إلى التقارير الإعلامية العبرية التي تفيد بإمكانية توسيع العمليات العسكرية في لبنان، ما قد يشمل عمليات على الأرض، بالإضافة إلى الغارات الجوية.

وتابع: "بناءً على ذلك، يجب على الدول المعنية بالشأن اللبناني التدخل لوقف هذا التصاعد الخطير واستعادة الهدوء النسبي الذي كان يسيطر على لبنان الفترة السابقة"، مشددًا على ضرورة الانتباه أيضًا إلى أن هذا التوتر يعكس التدهور المتوقع في الأوضاع الداخلية في لبنان، خاصة بعد تدهور الوضع الاقتصادي والأمني.

واختتم حديثه قائلًا: "ومن الملحوظ أن الدول كمصر وفرنسا لا تزال مهتمة بالوضع في لبنان، وهي قد تلعب دورًا محوريًا في تهدئة الأوضاع، خاصة مصر التي تسعى للحصول على هدنة دائمة في غزة، والتي قد تمتد أيضًا إلى لبنان، مما يفرض معادلات جديدة على المنطقة، وخاصة في جنوب لبنان خلال الفترة المقبلة".

فادي عاكوم لبنان الإعلامية العبرية التوتر الدول المعنية العمليات العسكرية

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