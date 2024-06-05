الأربعاء 05 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

القاهرة الإخبارية: هتافات للمستوطنين باستمرار الحرب على غزة

دانا أبو شمسية
دانا أبو شمسية

أفادت مراسلة “القاهرة الإخبارية” بأن هناك هتافات للمستوطنين باستمرار الحرب على غزة خلال مسيرة الأعلام في القدس المحتلة.

وقالت دانا أبو شمسية، مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية" بالقدس المحتلة إن سيدة مقدسية ترتدي الحجاب والزي الفلسطيني تحاول المرور فقط من باب العمود تجمع وتجمهر حولها العشرات من المستوطنين، إذ يحاولون التقاط من كان فلسطيني أجنبي صحفي مسعف أو أيًا كان هنا للاعتداء عليه.

أضاف أبو شمسية، الأربعاء، خلال مداخلة ببرنامج "منتصف النهار"، المذاع عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هذه العنصرية الإسرائيلية وخاصة بعد السابع من أكتوبر التي تعاظمت تحديدا في مدينة القدس والاعتداءات المتكررة، اليوم أي شخص يمر من هذه النقطة هو معرض لهذه الاعتداءات وكما لحظنا في الصورة هناك يكون تجمهر سريع من قبل المستوطنين.

القاهرة الإخبارية قطاع غزة استمرار الحرب مسيرة الأعلام القدس المحتلة المستوطنين

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