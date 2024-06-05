قطع فنية.. لمياء تبدع في صنع الأدوات المنزلية من الأخشاب (فيديو)

أيادي مصرية مبدعة، استطاعت تحويل ألواح الأخشاب وجذوع الأشجار واستغلالها لتصبح جزءا من كل بيت مصري وجانب أساسي من الاستخدام اليومي.

أطباق وأرفف، وأكواب، أدوات منزلية صنعت جميعها من وحي الطبيعة، وتشكلت من الأخشاب، بتصنيع متقن محب للطبيعة.

لتقرر لمياء منجود، فنانة سكندرية، أنها تبدأ مشروعها منذ 3 سنوات، وتستغل حبها للطبخ وتحضير الطعام، ووعيها بأن الأدوات المنزلية الخشبية أكثر صحة، أن تبدع في أن تجعلها جزء أساسي من السفرة المصرية.

لتصمم منجود منتجاتها الخشبية بأسلوب عصري حديث يمزج بين جمال الطبيعة وسهولة الاستخدام بالفك والتركيب ليتناسب مع كافة المساحات والأغراض.

تحديات كبيرة واجهت منجود في بداية مشروعها ولكنها استطاعت أن تكتسب خبرتها خطوة خطوة وأن تفهم متطلبات السوق وإحتياجات العملاء وأن تخلق لذاتها الدافع كأي مشروع صغير يطمح في ان يثبت ذاته بداخل السوق المصري وأيضا التصدير الخارجي.

أدوات منزلية وقطع فنية من قلب الطبيعة

وتتحدث منجود عن أن المواد الخام المستخدمة، من كافة أنواع الأخشاب منها الزان والسويد او السرسوع، ليتم مرورها بعده مراحل لمعالجتها بالكامل وتنظيفها جيدا حتى مرحلة الخراطة لتشكيلها بالتصميم المطلوب.

وتواصل منجود، أن الأدوات المنزلية الخشبية أكثر صحة وهناك زياده وعي من العملاء بهذا، فكل ماهو مستوحي من الطبيعة اكثر صحة واكثر جمالا، فتشعر انك تقتني قطعة فنية وليست ادوات منزلية فقط.

وتفتخر الفنانة السكندرية، بأن تلك الصناعة هي مصرية بالكامل، فلدينا فنانين وايادي عاملة متقنه ومحب للاعمال اليدوية وتمتلك المهارة الكافية ليكتب على المنتجات المصرية "صنع في مصر".

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