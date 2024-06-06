عصمت النمر يكشف لـ"الدستور" تفاصيل دور اليهود فى حفظ التراث الموسيقى العربى

يصدر قريبا عن دار المحرر للنشر والتوزيع كتاب "طرب اليهود العرب" للباحث في تاريخ الموسيقي والطبيب عصمت النمر، وهو الكتاب الثاني له المتعلق بتاريخ الطرب فقد سبقة كتاب "طرب زمان" الصادر من نفس الدار.

خريطة طرب اليهود في الوطن العربي

في كتابه "طرب اليهود العرب" يطوف بنا المؤرخ الموسيقي الدكتور عصمت النمر إلى فترات بعيدة من الزمن ليرسم لنا خريطة طرب اليهود في الوطن العربي في القرن الماضي، راصدًا مطربيهم، ليس فقط المشهور منهم مثل ليلى مراد وداود حسني ومنير مراد، بل يفتش في خبايا التراث ليظهر لنا نجوم اليهود من المطربين في الدول العربية: المغرب والكويت وسوريا وتونس والجزائر وليبيا ولبنان وفلسطين والبحرين، لنجد أن هناك أسماءً لم نسمع عنها من قبل، نجدها في هذا الكتاب معضدة بتأريخ لكل شخصية وأعمالها.

قال الكاتب والباحث في تاريخ الموسيقى عصمت النمر: "وجدت صعوبات شاقة وأنا أكتب لصعوبة المراجع وندرتها وبذلت جهدا فى البحث وكانت سماء النت "العالم الافتراضى" ملجأ حقيقيا دلنى على الكثير من المراجع والكثير من الكتابات المتناثرة والمبعثرة والتناقضات التي تتسم بها الكثير من تلك الكتابات.

وأشار النمر إلى أنه كان عليه أن يعمل نوع من الفلترة، “فعذرا للقارئ إن وجد بعض الهنات هنا أو هناك وأقول إن الكتاب ما هو إلا بداية لطريق غير ممهد أتمنى من القادمين من الكتاب والمثقفين أن يكملوا فى ذلك وإكمال ما قد يراه ملتبسا أو مجهولا ولهم الشكر مقدما”، حسب قوله.

وأكد النمر أن دور اليهود العرب بعض هروبهم من الاضطهاد فى الأندلس، وهروب من نجا منهم إلى المغرب العربي معهم أهم تراث إنساني غنائي كانت الأندلس تتغنى به وتتباهى، ألا وهو الموشحات الأندلسية والمألوف والتراث الشعبى الأندلسى ولهم الفضل في ذلك بجانب العرب الذين فروا الى المغرب من القهر والقتل والحرق والاضهاد.

وعما تضمنه الكتاب أشار النمر إلى العديد من الأسماء البارزة في المشهد الموسيقي العربي ومنعه يهود مغاربة مثل: إيلي سمون، أبراهام السرفاتي، أبو حصيرة، أرماند أمار، أندري أزولاي،أما عن يهود تونس مثل: حبيبة مسيكة، روول جورنو، ليلى سفاز، زهرة الفاسية، لويزة التونسية، الشيخ العفريت.

أما عن فناني ومطربي مصر من اليهود منهم: منير مراد نجمة إبراهيم، سرينا المصرية، نجوى سالم، هبة الله بن جميع.

أما عن يهود الجزائر منهم: إنريكو ماسياس، افاريست ليفي بروفنسال، إنريكو ماسياس، الشيخ رايموند، برنار هنري ليفي، جاك دريدا.

أما عن الفنانين من يهود ليبيا منهم: بنينة عكانيني، ديفيد جرب، عن الفنانين من يهود الكويت: داوود الكويتي ابن عزرا، صالح الكويتي، أوري ديفيس، جوليانو مير خميس، دانييل بارينبوي، شموئيل طوليدانو، موشيه هيرش.

أما عن الفنانين من يهود العراق: عوفاديا يوسف، أفي شلايم، أنور شاؤول، أوري غافرائيل، بنيامين بن إليعاز.

ساسون حسقيل، ديفيد بيتيل، ديفيد ساسون، رؤوبين سنير، ساسون جاباي، سامى موريه، سلطانة يوسف.