فيلم السرب يتصدر إيرادات السينما أمس الثلاثاء بـ 302 ألف جنيه

تصدر فيلم “السرب” للنجم أحمد السقا، إيرادات السينما المصرية في صراعها اليومي منذ أن تم طرحه للجمهور قبل 4 أسابيع.

وأكد الموزع السينمائي محمود الدفراوي في بيان صحفي خاص بالإيرادات اليومية، أن فيلم السرب حقق مساء أمس الثلاثاء إيرادات وصلت إلى 302.250 ألف جنيه، متصدرًا للإيراد اليومي لأفلام السينما .

قصة فيلم السرب لأحمد السقا

ويؤرخ فيلم السرب لإحدى بطولات القوات الجوية والمقتبس عن الضربة الجوية التى نفذتها القوات الجوية على مواقع لتنظيم "داعش" الإرهابى فى ليبيا، بعد واقعة إعدام تنظيم داعش 21 قبطيًا ذبحًا فى ليبيا، وبعدها بساعات نفذت القوات الجوية توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوجيه ضربات نوعية للثأر من قتلة شهداء مصر فى ليبيا بضربة ضد معسكرات ومناطق تمركز وتدريب ومخازن أسلحة وذخائر تنظيم داعش.

أبطال فيلم السرب للفنان أحمد السقا

وفيلم السرب من بطولة أحمد السقا، شريف منير، آسر ياسين، نيللي كريم، صبا مبارك، كريم فهمي، محمد ممدوح، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، محمود عبدالمغني، دياب، عمرو عبدالجليل، مصطفى فهمي، أمير صلاح الدين، وعدد كبير من الفنانين، والفيلم من تأليف عمر عبدالحليم، وإخراج أحمد نادر جلال، وإنتاج شركة سينرجي فيلمز.