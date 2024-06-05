الأربعاء 05 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

النائب العام يلتقى نظيره اليمنى بمكتبه فى القاهرة

جريدة الدستور

التقى النائب العام المستشار محمد شوقي، بمكتبه بالقاهرة، قاهر مصطفي علي النائب العام للجمهورية العربية اليمنية والوفد المرافق له.

من جهته، رحب النائب العام بضيوفه الكرام، مُشيرًا إلى العلاقات التاريخية المميزة بين الدولتين الشقيقتين، مثمنًا قبول نظيره اليمني دعوتَه بالزيارة التي هي انعكاس لتعزيز أواصر التعاون القضائي بين المؤسستيْن العريقتيْن. 

وخلال اللقاء تم استعراض أنظمة العمل المطبقة في البلديْن، في إطار تنمية القدرات وتبادل الخبراتِ بين الجانبيْن. 

وفي ختام اللقاء وجه النائب العام الشكر لنظيره اليمني وأعضاء الوفد المرافق له.

النائب العام المستشار محمد شوقي قاهر مصطفي علي النائب العام اليمن العلاقات التاريخية

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