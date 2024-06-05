النائب العام يلتقى نظيره اليمنى بمكتبه فى القاهرة

التقى النائب العام المستشار محمد شوقي، بمكتبه بالقاهرة، قاهر مصطفي علي النائب العام للجمهورية العربية اليمنية والوفد المرافق له.

من جهته، رحب النائب العام بضيوفه الكرام، مُشيرًا إلى العلاقات التاريخية المميزة بين الدولتين الشقيقتين، مثمنًا قبول نظيره اليمني دعوتَه بالزيارة التي هي انعكاس لتعزيز أواصر التعاون القضائي بين المؤسستيْن العريقتيْن.

وخلال اللقاء تم استعراض أنظمة العمل المطبقة في البلديْن، في إطار تنمية القدرات وتبادل الخبراتِ بين الجانبيْن.

وفي ختام اللقاء وجه النائب العام الشكر لنظيره اليمني وأعضاء الوفد المرافق له.