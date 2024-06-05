آس: خيتافي يضع أردا جولر على رأس اهتماماته للانتقالات الصيفية

تضع إدارة نادي خيتافي الإسباني، التركي أردا جولر، لاعب فريق ريال مدريد، ضمن اهتمامتها لفترة الانتقالات الصيفية المقبلة لتدعيم صفوفه.

ومن المقرر أن تفتح سوق الانتقالات الصيفية لعام 2024 بشكل رسمي في أوروبا، يوم 15 يونيو الجاري وتستمر حتى الثاني من شهر سبتمبر من العام الجاري.

وذكرت صحيفة آس الإسبانية أن إدارة خيتافي وضعت أردا جولر على رأس أولوياتها للتعاقدات في الميركاتو الصيفي، وترغب في التقدم بعرض لضمه من ريال مدريد على سبيل الإعارة.

ويلعب أردا جولر ضمن صفوف ريال مدريد منذ انضمامه للفريق في مطلع الموسم المنقضي من فريق فناربخشة التركي.

وأفادت الصحيفة أنه يوجد العديد من الأندية لديها الرغبة في استعارة جولر بداية من الموسم المقبل مستغلة قلة مشاركاته مع ريال مدريد.

وشارك جولر في 12 مباراة بقميص ريال مدريد في الموسم الماضي بجميع المسابقات وسجل 6 أهداف.



وأشارت آس إلى أن أردا جولر يتصدر قائمة طلبات آنخيل توريس، مالك نادي خيتافي، مع خوسيه آنخيل سانشيز، المدير العام لريال مدريد أو حتى في تواصله المباشرة مع فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد.

ويعد أردا جولر البديل المثالي للانجليزي ماسون جرينوود، جناح مانشستر يونايتد، والذي قضى النصف الثاني من الموسم المنقضي معارًا لفريق خيتافي.



وبدأ أردا جولر مسيرته ضمن صفوف شباب نادي جنتشلربيرليجي التركي وانتقل من فريق الشباب لشباب فريق فناربخشة في شتاء 2019، وانتقل لفريق تحت 16 عامًا في يناير 2020 ثم صعد لفريق تحت 19 عامًا بالنادي في يناير 2021 وفي صيف العام نفسه صعد للفريق الأول بالنادي، وقضى معه موسمين ثم انتقل لريال مدريد في الصيف الماضي.



ولعب أردا جولر 93 مباراة خلال مسيرته الاحترافية وسجل 29 هدفًا مع فناربخشة وريال مدريد وصنع 25 لزملائه.

