الأربعاء 05 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سكرتير عام شمال سيناء: الدولة بجميع مؤسساتها تهتم بالقضية السكانية

الاجتماع
الاجتماع

أكد اللواء أسامة الغندور سكرتير عام محافظة شمال سيناء، اهتمام الدولة بجميع مؤسساتها بالقضية السكانية، وما يرتبط بها من قضايا تنموية ذات أبعاد تؤثر على جودة حياة المواطن المصري.


وأشار السكرتير العام، خلال اجتماع اللجنة التنسيقية العليا للسكان بالمحافظة، والذي عقد برئاسته وبحضور نوال سالم، مدير عام فرع المجلس القومي للسكان بشمال سيناء، وأعضاء اللجنة، إلى تنفيذ برنامج سكاني يهدف إلى تحقيق التوازن بين معدلات النمو السكاني والموارد المتاحة، وتعظيم الاستثمار في الطاقة البشرية وتحسين خصائصها لتحقيق التنمية المستدامة.


وأكد الغندور، إعداد الخطة التنفيذية للسكان 2024 /2025، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، والدكتور طارق توفيق نائب وزير الصحة لشئون السكان.


وشدد الغندور، علي تكاتف جميع الجهات المشاركة بحصر واستخراج الأوراق الثبوتية للمواطنين غير المسجلين في السجلات الرسمية للدولة.


ووجه السكرتير العام، جميع الجهات بإرسال خطط الأنشطة الشهرية الي المجلس القومي للسكان قبل بداية الشهر بوقت كاف، لافتًا إلي أن الأنشطة تتنوع ما بين ندوات توعوية دينية وثقافية وقوافل سكانية وطبية وغيرها من الأنشطة.


وأعلن الغندور، أن خطة السكان بشمال سيناء تهدف إلى توفير فرص عمل حرة للشباب وتوعية الشباب بالفرص الاستثمارية المتاحة بالمحافظة، سد منابع الأمية علي مستوي المحافظة، تمكين المرأة اقتصاديا وسياسيا، رفع نسبة استخدام وسائل تنظيم الأسرة.


من جانبها، أشارت نوال سالم، مدير عام فرع المجلس القومي للسكان بشمال سيناء، إلي قيام المجلس القومي للسكان بتحديث الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية، من خلال إطلاق الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية (2023 -2030)، بمشاركة كافة الجهات المعنية من الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني.


وأعلنت سالم، عن مشاركة 18 جهة علي مستوي المحافظة في وضع الخطة التنفيذية للسكان بشمال سيناء (2024-2025)، مشيرة إلى أن اللجنة العليا للسكان بشمال سيناء، تعمل على عدد من القضايا علي رأسها استخراج الأوراق الثبوتية والزواج المبكر والتسرب من التعليم وغيرها من القضايا السكانية.

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محافظة شمال سيناء قضايا تنموية المواطن المصري اللجنة التنسيقية العليا للسكان برنامج سكاني التنمية المستدامة

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