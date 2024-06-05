"طلع معندوش سكر".. أول تعليق من هلا السعيد بعد صدور قرار بمحاكمة سائق أوبر

علقت الفنانة هلا السعيد، على صدور قرار من نيابة الشيخ زايد بمحاكمة سائق أوبر في الواقعة الأخيرة، وذلك بعد إثبات النيابة أن السائق غير مصاب بمرض السكر.

وقالت هلا السعيد في البيان الصادر عنها: "هو طلع معندوش سكر وكان فيه بنزينة وريست وبوابات بعد حوالي 3 دقايق من المكان اللي وقف فيه وكان في طريقنا بعد ما ركبت كافيتريا ومسجد ومجمع طبي والرحلة ما كملتش 7 دقايق من وقت التحرك".

في السياق نفسه، كانت هلا السعيد قد كشفت عن الواقعة في يوم 22 مايو الماضي من خلال مقطع فيديو، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، قائلةً: "يعني أنا واقفة في محور الضبعة، علشان سواق أوبر اللي أنا كنت راكبه معاه فجأة وقف في الطريق ده كده، وفجأة قالي أصل العربية سخنت، ونزل من العربية، ببص ورا لاقيته بيفك الحزام بتاع البنطلون، نزلت أجري من العربية فراح قالي متخافيش أنا بس عندي السكر أنا لازم كل شوية أدخل الحمام، فمعلش متخافيش "ما أنكره في التحقيقات".

وأضافت: "طبعًا أنا نزلت وجريت وسبت العربية وسبت حاجتي في العربية، وطبعًا دلوقتي أنا في الشارع، والحمد لله كنت بتكلم في التليفون، وبمجرد وقوفه اتصلت بحد من صحابي قلتله أنا بعتالك لايف لوكيشن، فهو ده اللي رعبه تقريبًا، يعني الحمد لله إني الصبح والحمد لله إني لسه قريبة من البيت".

يشار إلى أنه حددت نيابة الشيخ زايد جلسة 27/7/ 2024 في الجنحة رقم ١٧٤٠ لسنة 2024 جنح ثان الشيخ زايد، وذلك للنظر إلى جلسات محاكمة سائق أوبر المتهم في واقعة الفنانة هلا السعيد وذلك بعد إحالته إلى محكمة الجنح، حيث تضمن أمر إحالة سائق أوبر إلى محكمة الجنح بارتكابه علانية فعل فاضح في الطريق العام مخلًا للحياء وطالبت النيابة عقابه بالمادة ٢٧٨ من قانون العقوبات.

آخر أعمال هلا السعيد

يذكر أن آخر أعمال هلا كان مسلسل "المداح.. أسطورة العودة" الجزء الرابع، الذي تم عرضه في الموسم الرمضاني الماضي لعام 2024، بمشاركة الفنان حمادة هلال والفنان فتحي عبدالوهاب، هبة مجدي، حنان سليمان، دنيا عبدالعزيز، خالد سرحان، محمد عز، تأليف أمين جمال ووليد أبوالمجد وشريف يسري، وإخراج أحمد سمير فرج.