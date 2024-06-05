الأربعاء 05 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وزير لبنانى سابق: هناك مَن يريد تدمير بلادنا باستهداف سفارة واشنطن

جمال الجراح
جمال الجراح

قال جمال الجراح، وزير الإعلام اللبناني السابق، إن الهجوم الذي نفذ على السفارة الأمريكية، اليوم، هو محاولة لخلق ارتباك على مستوى الساحة اللبنانية التي ليست بحاجة إلى إرباكات إضافية، فلدينا في الأساس الكثير من الإرباكات على كل الأصعدة.

وأضاف الجراح، الأربعاء، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه بحسب بيانات الجيش فإن المهاجم ينتمي إلى تنظيم داعش، لكن لم يصدر شيء نهائي عن قيادة الجيش، ولم ينته التحقيق ولا يمكن وضعه إلا في سياق محاولة خلق إرباك أمني داخلي في لبنان.

أشار إلى أنه ربما الجهة التي تقف وراءه لا تريد للمبادرات على مستوى المنطقة التي ممكن أن تؤدي إلى وقف إطلاق النار في غزة، وكأن هناك من يريد توجيه رسالة للأمريكيين بأن هذا الفريق ليس راضيًا عن المحاولات العربية الأمريكية لوقف إطلاق النار.

القاهرة الإخبارية الهجوم السفارة الأمريكية الساحة اللبنانية تنظيم داعش وقف إطلاق النار

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