الأربعاء 05 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"كاف" يكشف موعد إقامة بطولة كأس أمم إفريقيا 2025 بالمغرب

كأس أمم إفريقيا
كأس أمم إفريقيا

كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، اليوم الأربعاء، عن موعد إقامة بطولة كأس أمم إفريقيا 2025 في المغرب.

وكان مقررًا أن تُقام بطولة كأس أمم إفريقيا عام 2025 صيف العام المقبل في المغرب.

وأكد فيرون موسينجو أومبا الأمين العام للاتحاد الإفريقي “كاف” تأجيل بطولة كأس أمم إفريقيا لتُقام في بداية عام 2026.

ويأتي ذلك لتجنب التعارض مع مواعيد إقامة بطولة كأس العالم للأندية المقبلة التي ستقام في الفترة من 15 يونيو إلى 13 يوليو 2025 في الولايات المتحدة والتي سيشارك فيها 32 ناديا، من بينها أربعة فرق إفريقية هي: الأهلي، الوداد البيضاوي، الترجي التونسي، وماميلودي صنداونز، حيث من المتوقع أن يشارك العديد من اللاعبين الأفارقة سواء مع الأندية الإفريقية أو الأوروبية أو حتى الآسيوية.

وعندما سُئل عدة مرات عن الكيفية التي ينوي بها التكيف مع الوضع، انتهى الأمر بكاف بالرد من خلال أمينه العام، وتأجيل منافسته الرئيسية، حيث أوضح: "يمكننا أن نلعب كأس الأمم الإفريقية بعد كأس العالم للأندية، لكن هل سيكون من مصلحة اللاعبين الذين لعبوا الموسم بأكمله الذهاب إلى أمريكا والعودة فورًا للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية بعد ذلك؟".

وبحسب صحيفة “ليكيب” الفرنسية فإن هذا الموعد الجديد لا يناسب المغرب الذي كان يأمل في الاستفادة من البطولة لتعزيز صناعة السياحة المتنامية، رغم أنه سيتجنب على الأقل اللعب في أعلى درجات الحرارة خلال العام.

يُذكر أن منتخب مصر ودع بطولة كأس أمم إفريقيا 2023 التي أُقيمت في كوت ديفوار من دور الـ16 بعد الخسارة على يد الكونغو الديمقراطية بركلات الترجيح.

وتُوج منتخب كوت ديفوار بطلًا للمسابقة بفوزه على نيجيريا في المباراة النهائية التي أُقيمت في شهر فبراير الماضي.

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