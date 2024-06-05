الأربعاء 05 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

«القاهرة الإخبارية» ترصد مسيرة إسرائيلية استفزازية لباب العامود

مسيرة إسرائيلية
مسيرة إسرائيلية

قالت دانا أبوشمسية، مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية" من القدس المحتلة إن المسيرة الإسرائيلية تنطلق في أقل من نصف ساعة من باب الخليل ومن ثم باب جديد وصولًا لباب العامود، لافتة إلى أن هذه المسيرة الاستفزازية يطلق عليها مسيرة "الأعلام" أو مسيرة "توحيد القدس" التي يحتفل فيها المستوطنون بضم شطري المدينة تحت إمارة الاحتلال.

وأضافت "أبوشمسية"، الأربعاء، خلال مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه في هذه اللحظات هناك إغلاق كامل من قبل شرطة الاحتلال لمنطقة باب العامود، حيث تحولت إلى ثكنة عسكرية من خلال تواجد مكثف لشرطة الاحتلال المتواجدة عند تخوم البلدة القديمة والمتواجدة عند أبواب العامود مثل باب الساهرة والسلطان سليمان وكل المناطق المحيطة.

وأشارت إلى أنه وصل منذ قليل، عشرات من المستوطنين، وهذه ليست المسيرة الكبرى لكنها جزء أو مجموعة من المشاركين الذين استبقوها ووصلوا إلى البلدة القديمة، واعتدوا على التجار والمحال التجارية، ورشوا الفلفل والغاز المسيل للدموع، واللافت أن شرطة الاحتلال هى من حمت هؤلاء المستوطنين، كما أن الأعلام الإسرائيلية ترفرف في كل مكان.

القاهرة الإخبارية توحيد القدس باب العامود المسيرة الإسرائيلية المسيرة الاستفزازية الاحتلال

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