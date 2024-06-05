الأربعاء 05 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الرئيس السيسى يهنئ رئيس وزراء الهند بمناسبة تجديد الشعب الهندى الثقة فى قيادته

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

تقدم الرئيس عبدالفتاح السيسي بخالص التهنئة لرئيس وزراء الهند ناريندرا مودي بمناسبة تجديد الشعب الهندي الثقة في قيادته لفترة ولاية جديدة، حسب قناة إكسترا نيوز.

وأعرب الرئيس السيسي عن تطلع مصر للعمل المشترك في الأعوام المقبلة لفتح آفاق جديدة لتعزيز العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين والشعبين الصديقين، وتحقيق الاستفادة القصوى من الإمكانات المتاحة لعملهما المشترك، متمنيًا التوفيق والسداد لرئيس الوزراء الهندي، ولشعب الهند الصديق المزيد من التنمية والرخاء.

السيسي الرئيس السيسي رئيس وزراء الهند الهند اكسترا نيوز

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