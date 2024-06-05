الرئيس السيسى يهنئ رئيس وزراء الهند بمناسبة تجديد الشعب الهندى الثقة فى قيادته

تقدم الرئيس عبدالفتاح السيسي بخالص التهنئة لرئيس وزراء الهند ناريندرا مودي بمناسبة تجديد الشعب الهندي الثقة في قيادته لفترة ولاية جديدة، حسب قناة إكسترا نيوز.

وأعرب الرئيس السيسي عن تطلع مصر للعمل المشترك في الأعوام المقبلة لفتح آفاق جديدة لتعزيز العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين والشعبين الصديقين، وتحقيق الاستفادة القصوى من الإمكانات المتاحة لعملهما المشترك، متمنيًا التوفيق والسداد لرئيس الوزراء الهندي، ولشعب الهند الصديق المزيد من التنمية والرخاء.