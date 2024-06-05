الأربعاء 05 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مزايا وشروط الالتحاق بمدرسة الهيئة العربية للتصنيع للتكنولوجيا التطبيقية

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن مزايا وشروط الالتحاق بمدرسة الهيئة العربية للتصنيع للتكنولوجيا التطبيقية وكيفية التقديم ونظام الدراسة والمصروفات وكل ما تريد معرفته عن المدرسة فى مجال صناعة الطائرات.

مدرسة الهيئة العربية للتصنيع 

تعد مدرسة الهيئة العربية للتصنيع للتكنولوجيا التطبيقية واحدة من مدارس التكنولوجيا التطبيقية التابعة لوزارة التربية والتعليم، والمقام بالشراكة مع الهيئة العربية للتصنيع والشريك الأجنبي شركة Dassault Aviation الفرنسية.

تتخصص المدرسة في مجال صناعة الطائرات، وتبلغ عدد سنوات الدراسة بالمدرسة 3 سنوات، ويحصل الخريج على شهادة دبلوم مدارس التكنولوجيا التطبيقية في مجال صناعة الطائرات، كما يحصل على شهادة من شركة Dassault Aviation الفرنسية لصناعة الطائرات،اضافة لحصوله، أيضًا، على شهادة الهيئة العربية للتصنيع.

مدارس التكنولوجيا التطبيقية

يحق لخريجي الشهادة الاعدادية التقديم على الموقع الإلكتروني لمدارس التكنولوجيا التطبيقية الذي تحدده وزارة التعليم عقب إعلان نتائج الشهادة الإعدادية، ولا بد أن يجتاز المتقدم بعض الاختبارات والمقابلات كشرط للقبول، وتقبل المدرسة طلاب محافظات (القاهرة _الجيزة_ القليوبية)

وتتضمن شروط التقدم لمدرسة الهيئة العربية للتصنيع للتكنولوجيا التطبيقية الآتي: 

1- تقبل المدرسة الحاصلين على الشهادة الإعدادية.

2-السن: لا يزيد علي ١٨ عاما في ١ أكتوبر من نفس عام التقدم.

3-النوع: (بنون فقط).

4-الحد الأدنى للمجموع: ٢٤٤ درجة في الشهادة الإعدادية في المرحلة الأولى للتقديم.

لا يتوفر وصف.

مميزات مدرسة الهيئة العربية للتصنيع: 

1- توفر المدرسة الزي المدرسي وزي وأدوات الدراسة والتدريب والكتب وغيرها من مستلزمات التدريب مجانًا.

2- يقوم بالتدريس والتدريب نخبة مميزة من خبراء التعليم والتدريب المصريين والأجانب.

3- تنفذ المدرسة العديد من برامج الرعاية البدنية والنفسية وبرامج رفع الكفاءة في اللغة والتقنيات الحديثة بمواصفات عالمية.

4- جميع الفصول والورش مكيفة الهواء ومجهزة بأحدث الأجهزة والمعدات والطرق العالمية.

5- تخصص صناعة الطائرات نادر وفريد ومطلوب بشدة في سوق العمل سواء في داخل مصر أو في الخارج، لا سيما أنها المدرسة الوحيدة في هذا التخصص.

وزارة التربية والتعليم التعليم مدرسة الهيئة العربية للتصنيع الهيئة العربية للتصنيع مدارس التكنولوجيا التطبيقية

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