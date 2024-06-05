"صفحات من شرفة التاريخ".. كتاب جديد لـ محسن عبد العزيز عن دار المعارف

صدر للكاتب محسن عبد العزيز، أحدث إبداعاته كتاب “صفحات من شرفة التاريخ”، عن سلسلة “أقرأ”، والتي تصدرها دار المعارف للنشر.

حكايات صغيرة من تاريخنا الكبير

ويضم كتاب مقدمة و4 أبواب هي، الباب الأول: الثورة والإصلاح من عرابى إلى 25 يناير - حكاية أغرب حكم بالإعدام في قطار علي ابطال مصريين - دولت فهمي شهيدة الشرف - عبد القادر شحاتة..بطل فى ضيافة الموت - أدهم الشرقاوي اللص القاتل- قصة محمد صدقي أول طيار مصري.

بينما يحوي الباب الثاني من كتاب محسن عبد العزيز مباحث: المواجهة بين جمال عبد الناصر وخالد محمد خالد - مستشار الرئيس للسلام النووي - عبد الناصر ودموع اليوسفندي.

وجاءت مباحث الباب الثالث: انتصار أكتوبر فى الوثائق الإسرائيلية..الوزراء فى إجازة وجولدا مائير تجتمع بـ3 منهم فقط يوم 6 أكتوبر - حرب الغواصات - سوريا… الجيش الأول - كيسنجر والحروب الصغيرة - دموع الجمسي وألاعيب كيسنجر - الفرق بين الرئيس والزعيم - الرئيس فوق الحمار- دموع مبارك الغالية.

وفي الباب الرابع والأخير: نجيب وعبدالناصر والسادات ومبارك رؤساء مصر فى صالة تحرير الأهرام - الكتاب الكبار المدفعية الثقيلة للأهرام - شرفات صغيرة -انتصار السينما وهزيمة الحياة - حكمت المحكمة المتهم قليل الأدب.

حكايات أبطال مصريون مجهولون

وفي مقدمته للكتاب، يذكر الكاتب محسن عبد العزيز: هذه حكايات صغيرة من تاريخنا الكبير توقفت أمامها طويلًا وقفة المتأمل الحائر، تحكي مواقف عظيمة قام بها أبطال مصريون مجهولون لا يعرفهم أحد رغم أدوارهم الباهرة فى تاريخ مصر، عشرات ومئات من الشباب والرجال قدموا أرواحهم للدفاع عن حرية مصر وإستقلالها، تعرضوا للسجن والتعذيب وحكم على بعضهم بالإعدام دون أن يذكر التاريخ كلمة عن تضحياتهم.

هؤلاء كانوا ملح الثورات، حطبها ووقودها، ومن ثم يستحقون أن نصنع لهم التماثيل فى الميادين وأن نطلق أسماءهم على المدارس والشوارع والجامعات، فأدوارهم لا تقل جلالا وعظمة عن أدوار أحمد عرابى ومصطفى كامل وسعد زغلول ومصطفى النحاس وعبد الناصر، ولولا بطولات هؤلاء ما كان للزعماء الكبار أن ينجحوا فى القيام بأدوارهم الرائعة فى التاريخ.

ويضيف محسن عبد العزيز: من أولئك الأبطال الطالب محمد مظهر، قاد مظاهرات ثورة 1919 فى أسوان وقامت سلطات الإحتلال بالقبض عليه هو وأصدقاؤه، وعقدت لهم محاكمة عاجلة فى أحد القطارات. وخلال خمس دقائق أصدرت المحكمة حكمها عليهم بالإعدام، وقبيل تنفيذ الحكم بثوان نجا هذا البطل قبيل إطلاق الرصاص عليه، ليحكى لنا قصته التى أرسلها إلى المؤرخ عبد الرحمن الرافعى، ولولا ذلك ما عرفنا شيئا عن بطولته المجهولة، هناك بالتأكيد آلاف الشباب فى مدن وقرى مصر قاموا بأعمال بطولية تعرض بعضهم للإعدام بالفعل دون أن نعرف عنهم شيئا، فقد ضاعوا فى زحام الحياة وقسوة المحتل وما قام به من عمليات طمس لبطولات هذا الشعب.

ويستكمل محسن عبد العزيز: ومثلما توقفت أمام بطولات محمد مظهر ودولت فهمى وعبد القادر شحاته فإننى توقفت طويلا أرقب الكاتب العظيم خالد محمد خالد، كيف استطاع أن يواجه الزعيم الجبار جمال عبد الناصر معترضا على قراراته أمام الملأ، والشهود كلهم أركان الدولة؟

رأيت خالد محمد خالد شجاعا لا يهتز، وكذلك رأيت عبد الناصر مثقفا لا يغضب ولا ينفعل وهو يناقش الحجة بالحجة. تسلح الكاتب بشجاعة الرئيس، وتسلح الرئيس بثقافة الكاتب، عبد الناصر كان يرد على كاتبنا الكبير من خلال كتبه ومقالاته.

"محسن عبدالعزيز"، كاتب صحفي والمشرف علي الصفحة الثقافية الأسبوعية بجريدة الأهرام. سبق وصدر لمحسن عبد العزيز من قبل: رواية "شيطان عابر صغير"٬ كتاب "الاستبداد من الخلافة للرئاسة"٬ "رجال حول الوطن"٬ و"عبد الناصر والسادات عواصف الحرب والسلام "، وكتابه الأحدث والصادر عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، تحت عنوان "ليل الخلافة الطويل".