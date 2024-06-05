الأربعاء 05 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مدير "القومي للترجمة": أعمال "كافكا" المُترجمة نفدت لدينا لأهمية الكاتب

الدكتورة كرمة سامي
الدكتورة كرمة سامي

في إطار احتفالات المركز القومي للترجمة، بمرور مائة عام على رحيل "كافكا"، الكاتب التشيكي، الذي وُلد في 3 يوليو 1883 ورحل في 3 يونيو 1924، ويُعد واحدًا من أفضل الأدباء الذين كتبوا بالألمانية في القرن العشرين.

كرة سامي: نفاذ أعمال “كافكا” بالمركز القومي للترجمة 

وكشفت الدكتورة كرمة سامي، مدير المركز القومي للترجمة، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن المركز قد أصدر ترجمتين من أعمال فرانز كافكا للدكتور والمترجم الراحل مصطفى ماهر، وهما رواية القصر والمحاكمة، وهو ما اختص به المركز القومي للترجمة من أعمال كافكا، مضيفة: الطبعات نفدت من السوق لأهمية كافكا والمترجم.

وعن سؤال "الدستور" هل يمكن للمركز القومي إصدار نسخ جديدة من هذه الأعمال المترجمة لـ كافكا، أجابت كرمة سامي: يمكن ولكن ليس حاليًا، لأنه بعد رحيل 100 عام من الكاتب، تصبح حقوق الترجمة ونشر أعماله متاحة للجميع، وأعمال كافكا متاحة حيث تُرجمت عدة مرات بنسخ عربية.

كرمة سامي: أعمال كافكا المترجمة متاحة للاطلاع في مكتبة المترجم

وأشارت كرمة سامي، إلى أن هذه الأعمال متوفرة الآن في مكتبة المترجم، إذا أراد أحد الباحثين أن يطلع عليها لكتابة دراسة حول ترجمة أعمال "كافكا".

وأكدت كرمة سالم أنه هناك أعمال كثيرة لم تنشر بعد لكافكا وبالتالي لم يتم ترجمتها بعد، وهذا يعني أن كافكا ترك لنا كنزًا وهذا الكنز سيتم استثماره فيها بعد من قبل محبي كافكا.

واحتفل المركز القومي للترجمة، بمناسبة مرور قرن على رحيل الكاتب التشيكي فرانز كافكا، بقاعة طه حسين التابعة للمركز، بحضور مديرته دكتورة كرمة سامي، وبمشاركة المترجمة دكتورة علا عادل، أستاذ الأدب الألماني بقسم اللغة الألمانية وأدابها بكلية الألسن بجامعة عين شمس.

txt

كرمة سامي: فعاليات ثقافية مصرية أيرلندية مشتركة بـ "القومي للترجمة"

txt

كرمة سامى: ترجمات المركز تعيد بناء المعرفة بالثقافة الإفريقية

أشهر أعمال التشيكي فراز كافكا

نُشر عدد قليل من كتابات كافكا خلال حياته، وتشمل الكتابات المنشورة مجموعة قصصية تحت اسم "تأمل" وأخرى بعنوان "طبيب ريفي"، وقصص فرديّة هي "المسخ" التي نُشرت في مجلّة أدبية ولم تحظَ باهتمام، وهناك أعمال أخرى غير مُنتهية تشمل "المحاكمة" و"القلعة" و"أمريكا" أو "الرجل الذي اختفى"، ونشرت تلك الأعمال بعد موته على يد صديقه المقرب ماكس برود.

ومن أشهر الأعمال التي قدمها فرانز كافكا ونالت شهرة واسعة نذكر من بينها: "المحاكمة"، "القلعة"، "المفقود" و"في مستوطنة العقاب".

واشتهر كافكا، بنظرته التشاؤمية للحياة، وهو ما ظهر في كتاباته، ولم يكن راضيًا عن مجتمعه وأدبه، وكان يرى أن كل ما يكتبه هراء لا يستحق أن يسمى أدبًا، وكان يعتقد بعدم الجدوى في أي شيء في هذا العالم، وهو ما يؤكده في روايته "المسخ" إذ تلخص نظرته المأساوية للإنسان الذي ينسى كل ما هو نبيل ورائع ويحتفظ بطبعه الأناني الذي ينبع من مصلحة مجردة لم تستطع الديانات ولا القوانين الوضعية والشرعية تغييبها أو التخفيف من سطوتها.

كافكا مكتبة المترجم كرمة سامي الترجمة المركز القومي للترجمة القرن العشرين أشهر أعمال التشيكي فراز كافكا

مواد متعلقة

كرمة سامي: فعاليات ثقافية مصرية أيرلندية مشتركة بـ "القومي للترجمة"

الأكثر قراءة

استعلم الآن.. رابط نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة الشرقية الترم التاني 2024

متاح| رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الغربية 2024 بالاسم فقط

الكيلو بـ3 جنيهات.. التموين توفر كميات كبيرة من الدقيق للمواطنين بعد تحريك سعر الخبز

بوابة الأزهر.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية الترم الثاني 2024

رابط بوابة الازهر الالكترونية 2024 لاستخراج نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024

استعلم مباشرة.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الشرقية 2024 برقم الجلوس فقط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء. محسن الفحام

وزارة لشئون الوافدين فى التشكيل الجديد

عبد الرحيم طايع

صرخة الفلسطينيين البليغة: "وين العالم؟!"

أحمد الصغير

إشكاليات الرؤية المصرية الشعبية للقضية الفلسطينية

محمد سميح

أحلام المصريين المشروعة

منى رجب

«رفعت عينى للسما» يرفع رأس مصر فى مهرجان كان

ماجد حبته

إسبانيا.. زيارة فى وقتها

محاسن السنوسي

معالي رئيس الوزراء.. أخبرنا بمعايير اختيارك لحكومتك الجديدة

جلال حمام

الإسرائيليون الضائعون بين أوهام بايدن وصلف نتنياهو!

صور

عيشنا.. طعم الحياة

بهجة العيد.. استعدادات الأسواق لاستقبال أضحية عيد الأضحى المبارك

احتفالية النادى الأهلى للإعلان عن مشروع القرن

محطة تل أبيب

المزيد

ثيودور ميرون.. الرجل الذي حاول إنقاذ إسرائيل من نفسها

فضيحة "الحملة سرية".. إسرائيل خدعت "الكونجرس" الأمريكى لتبرير حرب غزة

الفقاعات الإنسانية.. ما خطة إسرائيل الجديدة لاستبدال حماس فى غزة؟