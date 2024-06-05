لا توجد مياه صالحة للشرب في غزة.. ما هي البدائل التي يعتمدون عليها؟

يتناقص نصيب الفرد من المياه في غزة يومًا يلو الآخر، في وقت إذا توافرت فيه تكون ملوثة وتصيب بالأمراض المعوية لا سيما الأطفال، حتى بات القطاع بأكلمه يعاني من نقص في المياه النظيفة الصالحة للشرب.

منذ بدء حرب السابع من أكتوبر في فلسطين بين الاحتلال الإسرائيلي وقوات المقاومة الفلسطينية، ويعاني قطاع غزة من عدة أزمات على رأسها عدم توافر المياه الصالحة للشرب في الجنوب والشمال في وقت ينزح فيه الأهالي كل فترة من مكان إلى آخر بحثًا عن الآمان.

لا مياه صالحة للشرب في غزة

واتساقًا مع ذلك، قال المستشار الإعلامي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين بغزة عدنان أبوحسنة، إن الأوضاع في قطاع غزة خطيرة للغاية لا سيما أزمة المياه، موضحًا أنه لا توجد مياه صالحة للشرب في معظم مناطق قطاع غزة.

وأشار إلى توقف عمل محطات تحلية المياه في القطاع، إما بسبب نقص الوقود أو عدم توفر قطع الغيار، مبينًا أن أهالي غزة يضطرون للسير لكيلو مترات للحصول على جالون مياه.

وأوضح أن الأهالي يضطرون لاستخدام مياه ملوثة، ويعتمدون على مياه البحر في الاستحمام أو الغسيل، مؤكدًا أن المياه الجوفية ملوثة هي الأخرى، حيث تسللت إليها مياه الصرف الصحي، من دون إجراء أي عملية تنقية.

يؤدي استخدام المياه الملوثة في الشرب إلى الإصابة بالعديد بالأمراض، وهو ما حدث مع أهالي غزة. «الدستور» تحدثت مع عدد من الأطباء.

مسؤول الإعلام في «يونيسيف»: «الإسهال منتشر بسبب المياه الملوثة»

سليم عويس، مسؤول الإعلام في منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسيف» بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يشدد على خطورة شرب المياه الملوثة باستمرار، موضحًا أن قطاع غزة لم يعد به أي مياه صالحة للشرب مطلقًا.

وبين أنه حتى ديسمبر الماضي وثقت المنظمة ما يقرب من 360 ألف حالة مصابة بأمراض معدية ومعوية؛ سببها تلوث المياه، منها الجدري والإسهال والملاريا والسحايا لا سيما مع اشتداد درجة الحرارة في الوقت الحالي.

وأوضح أن تلك الأعداد التي وثقتها المنظمة يمكن ألا تمثل الواقع فهناك حالات أكثر لم يتم تسجيلها، أصيبت بأمراض معوية ومعدية نتيجة تناول المياه الملوثة باستمرار، تؤدي إلى أمراض مختلفة.

وكشف أن أكثر الأمراض التي تم تسجيلها هي الإسهال وتحديدًا بين الأطفال وصغار السن، بسبب تأثرهم بالمياه الملوثة في القطاع وشربها باستمرار لعدم وجود بدائل متاحة أمام الأمهات في ظل تلك الحرارة الشديدة.

إيمان: «نعتمد على مياه البحر»

إيمان إسماعيل، إحدى النازحات في فلسطين، تقول إنها أصبحت تعتمد على مياه البحر، والتي تقوم بغليها وتبخير الملح منها نسبيًا ثم إعطائها لأطفالها، ورغم ذلك يصابون بالإسهال والأمراض المختلفة.

تقول: «لم يعد هناك منفذ للمياه الصالحة للشرب، فمحطات المياه أصيبت بالقصف الإسرائيلي، لذلك لا يوجد أمامنا حلول سوى تناول المياه الملوثة أو تحليه مياة البحر والإثنان يسببان أمراض كثيرة».