الأربعاء 05 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

لا توجد مياه صالحة للشرب في غزة.. ما هي البدائل التي يعتمدون عليها؟

غزة
غزة

يتناقص نصيب الفرد من المياه في غزة يومًا يلو الآخر، في وقت إذا توافرت فيه تكون ملوثة وتصيب بالأمراض المعوية لا سيما الأطفال، حتى بات القطاع بأكلمه يعاني من نقص في المياه النظيفة الصالحة للشرب.

منذ بدء حرب السابع من أكتوبر في فلسطين بين الاحتلال الإسرائيلي وقوات المقاومة الفلسطينية، ويعاني قطاع غزة من عدة أزمات على رأسها عدم توافر المياه الصالحة للشرب في الجنوب والشمال في وقت ينزح فيه الأهالي كل فترة من مكان إلى آخر بحثًا عن الآمان.

 

لا مياه صالحة للشرب في غزة

واتساقًا مع ذلك، قال المستشار الإعلامي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين بغزة عدنان أبوحسنة، إن الأوضاع في قطاع غزة خطيرة للغاية لا سيما أزمة المياه، موضحًا أنه لا توجد مياه صالحة للشرب في معظم مناطق قطاع غزة.

وأشار إلى توقف عمل محطات تحلية المياه في القطاع، إما بسبب نقص الوقود أو عدم توفر قطع الغيار، مبينًا أن أهالي غزة يضطرون للسير لكيلو مترات للحصول على جالون مياه.

وأوضح أن الأهالي يضطرون لاستخدام مياه ملوثة، ويعتمدون على مياه البحر في الاستحمام أو الغسيل، مؤكدًا أن المياه الجوفية ملوثة هي الأخرى، حيث تسللت إليها مياه الصرف الصحي، من دون إجراء أي عملية تنقية.

 

يؤدي استخدام المياه الملوثة في الشرب إلى الإصابة بالعديد بالأمراض، وهو ما حدث مع أهالي غزة. «الدستور» تحدثت مع عدد من الأطباء.

 

مسؤول الإعلام في «يونيسيف»: «الإسهال منتشر بسبب المياه الملوثة»

سليم عويس، مسؤول الإعلام في منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسيف» بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يشدد على خطورة شرب المياه الملوثة باستمرار، موضحًا أن قطاع غزة لم يعد به أي مياه صالحة للشرب مطلقًا.

وبين أنه حتى ديسمبر الماضي وثقت المنظمة ما يقرب من 360 ألف حالة مصابة بأمراض معدية ومعوية؛ سببها تلوث المياه، منها الجدري والإسهال والملاريا والسحايا لا سيما مع اشتداد درجة الحرارة في الوقت الحالي.

وأوضح أن تلك الأعداد التي وثقتها المنظمة يمكن ألا تمثل الواقع فهناك حالات أكثر لم يتم تسجيلها، أصيبت بأمراض معوية ومعدية نتيجة تناول المياه الملوثة باستمرار، تؤدي إلى أمراض مختلفة.

وكشف أن أكثر الأمراض التي تم تسجيلها هي الإسهال وتحديدًا بين الأطفال وصغار السن، بسبب تأثرهم بالمياه الملوثة في القطاع وشربها باستمرار لعدم وجود بدائل متاحة أمام الأمهات في ظل تلك الحرارة الشديدة.

 

إيمان: «نعتمد على مياه البحر»

إيمان إسماعيل، إحدى النازحات في فلسطين، تقول إنها أصبحت تعتمد على مياه البحر، والتي تقوم بغليها وتبخير الملح منها نسبيًا ثم إعطائها لأطفالها، ورغم ذلك يصابون بالإسهال والأمراض المختلفة.

تقول: «لم يعد هناك منفذ للمياه الصالحة للشرب، فمحطات المياه أصيبت بالقصف الإسرائيلي، لذلك لا يوجد أمامنا حلول سوى تناول المياه الملوثة أو تحليه مياة البحر والإثنان يسببان أمراض كثيرة».

غزة مياه صالحة للشرب المقاومة الفلسطينية الإحتلال الإسرائيلي الأمراض المعوية

الأكثر قراءة

عاجل.. خالد بيبو لـ«الدستور»: أنا فى وش المدفع.. وغرفة ملابس الأهلى تحت السيطرة

استعلم الآن.. رابط نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة الشرقية الترم التاني 2024

رابط بوابة الازهر الالكترونية 2024 لاستخراج نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024

بوابة الأزهر.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية الترم الثاني 2024

استعلم مباشرة.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الشرقية 2024 برقم الجلوس فقط

الكيلو بـ3 جنيهات.. التموين توفر كميات كبيرة من الدقيق للمواطنين بعد تحريك سعر الخبز

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد العسيري

هرم سيتى.. الخرسانة تهزم الفن

ماجد حبته

القمة الكورية الإفريقية

لواء. محسن الفحام

وزارة لشئون الوافدين فى التشكيل الجديد

عبد الرحيم طايع

صرخة الفلسطينيين البليغة: "وين العالم؟!"

أحمد الصغير

إشكاليات الرؤية المصرية الشعبية للقضية الفلسطينية

محمد سميح

أحلام المصريين المشروعة

منى رجب

«رفعت عينى للسما» يرفع رأس مصر فى مهرجان كان

ماجد حبته

إسبانيا.. زيارة فى وقتها

صور

عيشنا.. طعم الحياة

بهجة العيد.. استعدادات الأسواق لاستقبال أضحية عيد الأضحى المبارك

احتفالية النادى الأهلى للإعلان عن مشروع القرن

محطة تل أبيب

المزيد

ثيودور ميرون.. الرجل الذي حاول إنقاذ إسرائيل من نفسها

فضيحة "الحملة سرية".. إسرائيل خدعت "الكونجرس" الأمريكى لتبرير حرب غزة

الفقاعات الإنسانية.. ما خطة إسرائيل الجديدة لاستبدال حماس فى غزة؟