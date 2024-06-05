الصور الأولى من كواليس تصوير "أزمة ثقة" لـ نجلاء بدر وهانى عادل

احتفل أبطال مسلسل "أزمة ثقة" بطولة نجلاء بدر، وهاني عادل، بانطلاق أول أسبوع تصوير حلقاته رسميا بحضور جميع أبطاله في أحد استديوهات منطقة الشيخ زايد.

بدء تصوير مسلسل "أزمة ثقة" بطولة هاني عادل ونجلاء بدر وملك زاهر وهاجر الشرنوبي

ويجمع المسلسل في بطولته هاني عادل ونجلاء بدر وملك أحمد زاهر وهاجر الشرنوبي وتامر فرج وإيهاب فهمي ومنة فضالي، والمسلسل من تأليف أحمد صبحي، ومن إخراج وائل فهمي عبدالحميد.

تدور أحدث "أزمة ثقة" في إطار تشويقي وإثارة حول جريمة قتل يتنازع الأبطال على الفرار منها، ويقدم للمشاهد جرعة "ساسبينس" مكثفة خلال صدمات غير متوقعة ودراما متسارعة ومركزة في 15 حلقة فقط، ومن المقرر عرضه على إحدى المنصات الرقمية خلال العام الجاري.

تفاصيل شخصية هاني عادل فى مسلسل أزمة ثقة

كشف هاني عادل، أنه يجسد دور شخصية المحامي رمزي، الذي يعمل في الشئون القانونية لشركة مقاولات كبيرة، ويدخل في شباك عنكبوتية من الصراعات والتقلبات والشك التي يحاول التخلص منها، وسيظهر خلاله بدور استثنائي لم يعتده الجمهور من قبل، مؤكدا حماسه للعمل مع نجلاء بدر والمخرج وائل فهمي عبدالحميد لأول مرة، مشيرا إلى أن "أزمة ثقة" يعبر بشكل واضح جدا على فكرة المسلسل وصراعات الخيانة والثقة طول أحداثه المتسارعة.

نجلاء بدر متحمسة لـ أزمة ثقة

وعبرت نجلاء بدر، عن حماسها للعمل نظرا لكونه فكرة جديدة ومشوقة وغير مألوفة، علي حد وصفها، وتدور أحداثه في إطار صراع عائلي خاص جدا وملىء بالمفاجآت والتقلبات الدرامية غير المتوقعة، مضيفة، أنها متشوقة للعمل مع المخرج وائل فهمي عبدالحميد في أول عمل يجمعهما سويا.

صُناع وأبطال مسلسل أزمة ثقة

جدير بالذكر أن مسلسل أزمة ثقة تدور أحداثه في إطار تشويقي وإثارة حول جريمة قتل يتنازع الأبطال على الفرار منها، ويقدم للمشاهد جرعة "ساسبينس"، وهو بطولة هاني عادل ونجلاء بدر وملك أحمد زاهر وهاجر الشرنوبي وتامر فرج وإيهاب فهمي ومنة فضالي، والمسلسل من تأليف أحمد صبحي، ومن إخراج وائل فهمي عبدالحميد.

صناع وأبطال مسلسل أزمة ثقة

صناع وأبطال مسلسل أزمة ثقة

صناع وأبطال مسلسل أزمة ثقة

صناع وأبطال مسلسل أزمة ثقة

صناع وأبطال مسلسل أزمة ثقة

صناع وأبطال مسلسل أزمة ثقة

صناع وأبطال مسلسل أزمة ثقة

IMG-20240605-WA0154

صناع وأبطال مسلسل أزمة ثقة

صناع وأبطال مسلسل أزمة ثقة