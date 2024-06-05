الأربعاء 05 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الصور الأولى من كواليس تصوير "أزمة ثقة" لـ نجلاء بدر وهانى عادل

صناع وأبطال مسلسل
صناع وأبطال مسلسل أزمة ثقة

احتفل أبطال مسلسل "أزمة ثقة" بطولة نجلاء بدر، وهاني عادل، بانطلاق أول أسبوع تصوير حلقاته رسميا بحضور جميع أبطاله في أحد استديوهات منطقة الشيخ زايد.

بدء تصوير مسلسل "أزمة ثقة" بطولة هاني عادل ونجلاء بدر وملك زاهر وهاجر الشرنوبي

ويجمع المسلسل في بطولته هاني عادل ونجلاء بدر وملك أحمد زاهر وهاجر الشرنوبي وتامر فرج وإيهاب فهمي ومنة فضالي، والمسلسل من تأليف أحمد صبحي، ومن إخراج وائل فهمي عبدالحميد.

تدور أحدث "أزمة ثقة" في إطار  تشويقي وإثارة حول جريمة قتل يتنازع الأبطال على الفرار منها، ويقدم للمشاهد جرعة "ساسبينس" مكثفة خلال صدمات غير متوقعة ودراما متسارعة ومركزة في 15 حلقة فقط، ومن المقرر عرضه على إحدى المنصات الرقمية خلال العام الجاري.

تفاصيل شخصية هاني عادل فى مسلسل أزمة ثقة 

كشف هاني عادل، أنه يجسد دور شخصية المحامي رمزي، الذي يعمل في الشئون القانونية لشركة مقاولات كبيرة، ويدخل في شباك عنكبوتية من الصراعات والتقلبات والشك التي يحاول التخلص منها، وسيظهر خلاله بدور استثنائي لم يعتده الجمهور من قبل، مؤكدا حماسه للعمل مع نجلاء بدر والمخرج وائل فهمي عبدالحميد لأول مرة، مشيرا إلى أن "أزمة ثقة" يعبر بشكل واضح جدا على فكرة المسلسل وصراعات الخيانة والثقة طول أحداثه المتسارعة.

نجلاء بدر متحمسة لـ أزمة ثقة 

وعبرت نجلاء بدر، عن حماسها للعمل نظرا لكونه فكرة جديدة ومشوقة وغير مألوفة، علي حد وصفها، وتدور أحداثه في إطار صراع عائلي خاص جدا وملىء بالمفاجآت والتقلبات الدرامية غير المتوقعة، مضيفة، أنها متشوقة للعمل مع المخرج وائل فهمي عبدالحميد في أول عمل يجمعهما سويا.

صُناع وأبطال مسلسل أزمة ثقة 

جدير بالذكر أن مسلسل أزمة ثقة تدور أحداثه في إطار  تشويقي وإثارة حول جريمة قتل يتنازع الأبطال على الفرار منها، ويقدم للمشاهد جرعة "ساسبينس"، وهو بطولة هاني عادل ونجلاء بدر وملك أحمد زاهر وهاجر الشرنوبي وتامر فرج وإيهاب فهمي ومنة فضالي، والمسلسل من تأليف أحمد صبحي، ومن إخراج وائل فهمي عبدالحميد.

 

صناع وأبطال مسلسل أزمة ثقة
صناع وأبطال مسلسل أزمة ثقة
صناع وأبطال مسلسل أزمة ثقة
صناع وأبطال مسلسل أزمة ثقة
صناع وأبطال مسلسل أزمة ثقة
صناع وأبطال مسلسل أزمة ثقة
صناع وأبطال مسلسل أزمة ثقة
صناع وأبطال مسلسل أزمة ثقة
صناع وأبطال مسلسل أزمة ثقة
صناع وأبطال مسلسل أزمة ثقة
صناع وأبطال مسلسل أزمة ثقة
صناع وأبطال مسلسل أزمة ثقة
صناع وأبطال مسلسل أزمة ثقة
صناع وأبطال مسلسل أزمة ثقة
IMG-20240605-WA0154
IMG-20240605-WA0154
صناع وأبطال مسلسل أزمة ثقة
صناع وأبطال مسلسل أزمة ثقة
صناع وأبطال مسلسل أزمة ثقة
صناع وأبطال مسلسل أزمة ثقة
صناع وأبطال مسلسل أزمة ثقة
صناع وأبطال مسلسل أزمة ثقة
صناع وأبطال مسلسل أزمة ثقة نجلاء بدر متحمسة لـ أزمة ثقة تفاصيل شخصية هاني عادل فى مسلسل أزمة ثقة بدء تصوير مسلسل أزمة ثقة بطولة هاني عادل ونجلاء بدر مسلسل أزمة ثقة بطولة هاني عادل ونجلاء بدر وملك زاهر وهاجر الشرنوبي

الأكثر قراءة

الكيلو بـ3 جنيهات.. التموين توفر كميات كبيرة من الدقيق للمواطنين بعد تحريك سعر الخبز

استعلم الآن.. رابط نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة الشرقية الترم التاني 2024

متاح| رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الغربية 2024 بالاسم فقط

بوابة الأزهر.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية الترم الثاني 2024

رابط بوابة الازهر الالكترونية 2024 لاستخراج نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024

استعلم مباشرة.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الشرقية 2024 برقم الجلوس فقط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء. محسن الفحام

وزارة لشئون الوافدين فى التشكيل الجديد

عبد الرحيم طايع

صرخة الفلسطينيين البليغة: "وين العالم؟!"

أحمد الصغير

إشكاليات الرؤية المصرية الشعبية للقضية الفلسطينية

محمد سميح

أحلام المصريين المشروعة

منى رجب

«رفعت عينى للسما» يرفع رأس مصر فى مهرجان كان

ماجد حبته

إسبانيا.. زيارة فى وقتها

محاسن السنوسي

معالي رئيس الوزراء.. أخبرنا بمعايير اختيارك لحكومتك الجديدة

جلال حمام

الإسرائيليون الضائعون بين أوهام بايدن وصلف نتنياهو!

صور

عيشنا.. طعم الحياة

بهجة العيد.. استعدادات الأسواق لاستقبال أضحية عيد الأضحى المبارك

احتفالية النادى الأهلى للإعلان عن مشروع القرن

محطة تل أبيب

المزيد

فضيحة "الحملة سرية".. إسرائيل خدعت "الكونجرس" الأمريكى لتبرير حرب غزة

الفقاعات الإنسانية.. ما خطة إسرائيل الجديدة لاستبدال حماس فى غزة؟

فضيحة مدوية.. حملة على "إكس" تكشف سيطرة الموساد على بيانات المستخدمين