الأربعاء 05 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

قيادى وفدى: يجب اختيار الوزراء الجدد من ذوى الكفاءات والخلفية السياسية

حزب الوفد
حزب الوفد

قال أيمن عبدالعال، القيادي بحزب الوفد، إنه يجب أن يكون اختيار الوزراء الجدد على أساس الكفاءة "تكنوقراط" وخاصة في المجال الاقتصادي، وعلى أن يكونوا ذوي خلفية سياسية، بحيث تصدر القرارات بصيغة يتقبلها الشارع المصري.

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وأضاف القيادي الوفدي، في تصريحات لـ"الدستور": يجب على الحكومة الجديدة رفع سقف الحماية الاجتماعية ودعم القطاع الخاص ومنحه فرصا للنمو والإنتاج، والسعي للتخارج من السوق.

 ودعا عبدالعال، الحكومة الجديدة للعمل على تحسين أحوال التعليم والصحة حسب ما أعلنه الرئيس عبدالفتاح السيسي بوضع فكرة بناء الإنسان كأولوية للحكومة الجديدة، فمن المهم أن تستثمر الحكومة الجديدة في البشر ودعم أصحاب المهن الحرفية في الاستمرار بدلًا من اندثار بعض الحرف، ويكون هدف الحكومة أن يتم تصدير العمال المهرة.

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خبير اقتصادي يبرز الملفات الاقتصادية والتحديات أمام الحكومة الجديدة

يذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي كان قد كلف الدكتور مصطفى مدبولى بتشكيل حكومة جديدة، وذلك بعد أن قبل استقالة الحكومة الإثنين الماضي.

وكلف الرئيس، مدبولي بتشكيل حكومة جديدة، من ذوي الكفاءات والخبرات والقدرات المتميزة، تعمل على تحقيق عدد من الأهداف، على رأسها الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ضوء التحديات الإقليمية والدولية، ووضع ملف بناء الإنسان المصري على رأس قائمة الأولويات، خاصة في مجالي الصحة والتعليم، ومواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية، وكذلك على صعيد ملفات الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب بما يعزز ما تم إنجازه في هذا الصدد، وتطوير ملفات الثقافة والوعي الوطني، والخطاب الديني المعتدل، على النحو الذي يرسخ مفاهيم المواطنة والسلام المجتمعي.

كما تضمنت تكليفات الرئيس السيسي بشأن تشكيل الحكومة الجديدة مواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي، مع التركيز على جذب وزيادة الاستثمارات المحلية والخارجية، وتشجيع نمو القطاع الخاص، وبذل كل الجهد للحد من ارتفاع الأسعار والتضخم وضبط الأسواق، وذلك في إطار تطوير شامل للأداء الاقتصادي للدولة في جميع القطاعات، كما كلف الرئيس السيسي الحكومة الحالية بالاستمرار في تسيير الأعمال وأداء مهامها وأعمالها لحين تشكيل الحكومة الجديدة.

أيمن عبدالعال حزب الوفد تشكيل الحكومة الجديدة الوزراء الجدد الاقتصاد التخارج من السوق دعم الصناعة

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