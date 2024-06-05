الأربعاء 05 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الحبس سنة لموظف لاتهامه بحيازة المواد المخدرة فى العمرانية

ارشيفية
ارشيفية

قضت محكمة جنايات جنوب الجيزة، بمعاقبة موظف بإحدى شركات المواد الغذائية بالحبس لمدة سنة مع الشغل وغرامة 10 آلاف جنيه، لاتهامه بحيازة المواد المخدرة بقصد التعاطى فى منطقة العمرانية.
ووجهت النيابة خلال التحقيقات فى القضية رقم 13304 لسنة 2023 جنايات العمرانية للمتهم "مصطفى.م" 48 سنة، موظف فى إحدى شركات المواد الغذائية، أنه فى يوم 21 يناير 2023 بدائرة قسم شرطة العمرانية أحرز بقصد التعاطى مواد مخدرة وهى "الميثامفيتامين والمفيتامين المخدرين من مشتقات فينيثيل امين، وجوهر الحشيش المخدر فى غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

محكمة جنايات جنوب الجيزة موظف بإحدى شركات المواد الغذائية الحبس لمدة سنة المواد المخدرة منطقة العمرانية

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