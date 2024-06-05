رئيس الأوكسا يبحث مع أمين الكاف تطوير مسابقة الكرة بالألعاب الإفريقية

استقبل اللواء احمد ناصر رئيس اتحاد الكونفدراليات الرياضية الافريقية الاوكسا ، فيرون أومبا الأمين العام للاتحاد الافريقي لكرة القدم الكاف.



وخلال اللقاء الذي تم في مقر الأوكسا بهيئة ستاد القاهرة، استعرض الطرفان العلاقة التي تربط بين الهيئتين باعتبار الكاف عضوا في الاوكسا منذ تأسيسها مطلع الثمانينيات ، ويتم تنظيم مسابقة لكرة القدم ضمن مسابقات دورة الالعاب الافريقية التي تقام كل 4 أعوام وآخرها في غانا مارس الماضي

وتطرق الحديث إلى بحث تطوير مسابقة كرة القدم في الدورات الافريقية بدءا من دورة الالعاب الافريقية المقررة في مصر العام ٢٠٢٧، لتظهر بالصورة التي تليق بالكاف والبلد المضيف.



وتم الاتفاق على عقد مؤتمر يناقش مشاركة الكرة في الالعاب الافريقية وكيفية تطويرها.



وفي ختام اللقاء الذي حضره الدكتور عماد البناني الامين العام للأوكسا وندا مشعل المدير التنفيذي، قدم أمين عام الكاف قميص الكاف والكرة الجديدة المعتمدة للواء أحمد ناصر والتقطت صورة تذكارية أمام لوحة أبطال إفريقيا الدين حصدوا ميداليات ذهبية في الأوليمبياد.