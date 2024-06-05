الأربعاء 05 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رئيس الأوكسا يبحث مع أمين الكاف تطوير مسابقة الكرة بالألعاب الإفريقية

اللواء احمد ناصر
اللواء احمد ناصر و أمين الكاف

استقبل اللواء احمد ناصر رئيس اتحاد الكونفدراليات الرياضية الافريقية الاوكسا ، فيرون أومبا الأمين العام للاتحاد الافريقي لكرة القدم الكاف.


وخلال اللقاء الذي تم في مقر الأوكسا بهيئة ستاد القاهرة، استعرض الطرفان العلاقة التي تربط بين الهيئتين باعتبار الكاف عضوا في الاوكسا منذ تأسيسها مطلع الثمانينيات ، ويتم تنظيم مسابقة لكرة القدم ضمن مسابقات دورة الالعاب الافريقية التي تقام كل 4 أعوام وآخرها في غانا مارس الماضي 
وتطرق الحديث إلى بحث تطوير مسابقة كرة القدم في الدورات الافريقية بدءا من دورة الالعاب الافريقية المقررة في مصر العام ٢٠٢٧،  لتظهر بالصورة التي تليق بالكاف والبلد المضيف.

 
وتم الاتفاق على عقد مؤتمر يناقش مشاركة الكرة في الالعاب الافريقية وكيفية تطويرها.

 
وفي ختام اللقاء الذي حضره الدكتور عماد البناني الامين العام للأوكسا وندا مشعل المدير التنفيذي، قدم أمين عام الكاف قميص الكاف والكرة الجديدة المعتمدة للواء أحمد ناصر والتقطت صورة تذكارية أمام لوحة أبطال إفريقيا الدين حصدوا ميداليات ذهبية في الأوليمبياد.

مسابقة الكرة بالالعاب الافريقية رئيس الاوكسا رئيس اتحاد الكونفدراليات الرياضية مقر الاوكسا ب اللواء أحمد ناصر

مواد متعلقة

الأوكسا تناقش دعم استضافة مصر للألعاب الإقريقية 2027

الأكثر قراءة

الكيلو بـ3 جنيهات.. التموين توفر كميات كبيرة من الدقيق للمواطنين بعد تحريك سعر الخبز

استعلم الآن.. رابط نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة الشرقية الترم التاني 2024

متاح| رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الغربية 2024 بالاسم فقط

بوابة الأزهر.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية الترم الثاني 2024

رابط بوابة الازهر الالكترونية 2024 لاستخراج نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024

استعلم مباشرة.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الشرقية 2024 برقم الجلوس فقط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء. محسن الفحام

وزارة لشئون الوافدين فى التشكيل الجديد

عبد الرحيم طايع

صرخة الفلسطينيين البليغة: "وين العالم؟!"

أحمد الصغير

إشكاليات الرؤية المصرية الشعبية للقضية الفلسطينية

محمد سميح

أحلام المصريين المشروعة

منى رجب

«رفعت عينى للسما» يرفع رأس مصر فى مهرجان كان

ماجد حبته

إسبانيا.. زيارة فى وقتها

محاسن السنوسي

معالي رئيس الوزراء.. أخبرنا بمعايير اختيارك لحكومتك الجديدة

جلال حمام

الإسرائيليون الضائعون بين أوهام بايدن وصلف نتنياهو!

صور

عيشنا.. طعم الحياة

بهجة العيد.. استعدادات الأسواق لاستقبال أضحية عيد الأضحى المبارك

احتفالية النادى الأهلى للإعلان عن مشروع القرن

محطة تل أبيب

المزيد

فضيحة "الحملة سرية".. إسرائيل خدعت "الكونجرس" الأمريكى لتبرير حرب غزة

الفقاعات الإنسانية.. ما خطة إسرائيل الجديدة لاستبدال حماس فى غزة؟

فضيحة مدوية.. حملة على "إكس" تكشف سيطرة الموساد على بيانات المستخدمين