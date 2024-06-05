نظر طعن المتهم في قتل طالب الرحاب على حكم إعدامه أول أكتوبر

حددت محكمة النقض جلسة 1 أكتوبر المقبل لنظر الطعن المقدم من أشرف حامد وابنته حبيبة أشرف على حكم الإعدام والمؤبد في قضية اتهامهما بقتل المجني عليه بسام أسامة، والمعروفة إعلاميا بقتل طالب الرحاب.

وكانت محكمة جنايات قد قضت بمعاقبة كلا من: أشرف حامد رجب - 55 سنة - صاحب مكتب مقاولات "محبوس" بالإعدام، وحبيبة أشرف حامد - 20 سنة - طالبة بالجامعة البريطانية بالمؤبد، ومحمد يحيى النحلاوي "سورى الجنسية" - 20 سنة - يعمل سائق، بالسجن 10 سنوات.

كما تم معاقبة كلا من: باسم محمد نشأت - 40 سنة - بالسجن 7 سنوات، وسيد رمضان وشهرته "سيد سيكا" - 40 سنة - سائق، بالسجن 5 سنوات، ومجدي عبدالسلام - 40 سنة - سفرجي، بالسجن 5 سنوات، ووليد حربي - 32 سنة - سائق، بالسجن 5 سنوات، وأحمد حربي - 21 سنة - عامل، بالسجن 5 سنوات.

وصدر الحكم برئاسة المستشار عاطف رزق كامل، وعضوية المستشارين محمد فرج السعدني، ومعتصم أحمد برديس وحسام الدين فتحي.

وأحال النائب العام السابق، المتهمين: "أشرف.ح" 55 سنة، صاحب مكتب مقاولات، وابنته "حبيبة" 20 سنة طالبة، و"محمد. ى" 20 سنة "سائق"، و"باسم. م "رئيس مجلس إدارة شركة للاستيراد والتصدير، و"سيد. ر" وشهرته "سيكا" 40 سنة سائق، و"مجدي. ع" 40 سنة "سفرجي"، و"وليد.ح" 32 سنة "سائق"، وشقيقه "أحمد" 21 سنة عامل، إلى محكمة الجنايات.

وجاء فى أمر الإحالة أن المتهمين اشتركوا يوم 19 أغسطس 2018 بدائرة قسم الشروق، وقتلوا بسام أسامة محمد، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، حيث كشفت التحريات أن المتهمين الأول والثانية والثالث، عقدوا العزم على قتله وأعدوا لذلك شقة سكنية استأجرها الأول وحفر بها حفرة كبيرة لدفن المجنى عليه، بها وأعد صندوقًا خشبيًا وحبالًا وشريطًا لاصقًا، بينما قام باقي المتهمين بمساعدتهم والاشتراك معهم في الجريمة.