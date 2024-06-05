الأربعاء 05 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

نظر طعن المتهم في قتل طالب الرحاب على حكم إعدامه أول أكتوبر

حبيبه ووالدها - طالب
حبيبه ووالدها - طالب الرحاب

حددت محكمة النقض جلسة 1 أكتوبر المقبل لنظر الطعن المقدم من أشرف حامد وابنته حبيبة أشرف على حكم الإعدام والمؤبد في قضية اتهامهما بقتل المجني عليه بسام أسامة، والمعروفة إعلاميا بقتل طالب الرحاب.

وكانت محكمة جنايات قد قضت بمعاقبة كلا من: أشرف حامد رجب - 55 سنة - صاحب مكتب مقاولات "محبوس" بالإعدام، وحبيبة أشرف حامد - 20 سنة - طالبة بالجامعة البريطانية بالمؤبد، ومحمد يحيى النحلاوي "سورى الجنسية" - 20 سنة - يعمل سائق، بالسجن 10 سنوات.

كما تم معاقبة كلا من: باسم محمد نشأت - 40 سنة - بالسجن 7 سنوات، وسيد رمضان وشهرته "سيد سيكا" - 40 سنة - سائق، بالسجن 5 سنوات، ومجدي عبدالسلام - 40 سنة - سفرجي، بالسجن 5 سنوات، ووليد حربي -  32 سنة - سائق، بالسجن 5 سنوات، وأحمد حربي - 21 سنة - عامل، بالسجن 5 سنوات.

وصدر الحكم برئاسة المستشار عاطف رزق كامل، وعضوية المستشارين محمد فرج السعدني، ومعتصم أحمد برديس وحسام الدين فتحي.

وأحال النائب العام السابق، المتهمين: "أشرف.ح" 55 سنة، صاحب مكتب مقاولات، وابنته "حبيبة" 20 سنة طالبة، و"محمد. ى" 20 سنة "سائق"، و"باسم. م "رئيس مجلس إدارة شركة للاستيراد والتصدير، و"سيد. ر" وشهرته "سيكا" 40 سنة سائق، و"مجدي. ع" 40 سنة "سفرجي"، و"وليد.ح" 32 سنة "سائق"، وشقيقه "أحمد" 21 سنة عامل، إلى محكمة الجنايات.

وجاء فى أمر الإحالة أن المتهمين اشتركوا يوم 19 أغسطس 2018 بدائرة قسم الشروق، وقتلوا بسام أسامة محمد، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، حيث كشفت التحريات أن المتهمين الأول والثانية والثالث، عقدوا العزم على قتله وأعدوا لذلك شقة سكنية استأجرها الأول وحفر بها حفرة كبيرة لدفن المجنى عليه، بها وأعد صندوقًا خشبيًا وحبالًا وشريطًا لاصقًا، بينما قام باقي المتهمين بمساعدتهم والاشتراك معهم في الجريمة.

محكمة النقض حكم الاعدام والمؤبد طالب الرحاب بسام أسامة أشرف حامد رجب حبيبة أشرف حامد

مواد متعلقة

المشدد 3 سنوات لمتهم بخطف فتاة وهتك عرضها فى البساتين

تأجيل محاكمة متهم فى "أحداث الدفاع الجوى" لـ24 يونيو

29 يونيو.. أولى جلسات محاكمة المتهمين بقتل الخواجة حسني الخناجري

المشدد 10 سنوات لـ4 متهمين بإنهاء حياة شاب فى بدر

بعد قليل محاكمة المتهمين في "خلية التجمع"

بعد قليل.. المرافعة في إعادة محاكمة متهم بحرق كنيسة كفر حكيم

حيثيات الحكم على حسين الشحات فى "ضرب الشيبى" تكشف مفاجآت

تأجيل محاكمة 3 متهمين فى "تنظيم الجبهة الإسلامية" لـ24 يونيو

الأكثر قراءة

الكيلو بـ3 جنيهات.. التموين توفر كميات كبيرة من الدقيق للمواطنين بعد تحريك سعر الخبز

استعلم الآن.. رابط نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة الشرقية الترم التاني 2024

متاح| رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الغربية 2024 بالاسم فقط

بوابة الأزهر.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية الترم الثاني 2024

رابط بوابة الازهر الالكترونية 2024 لاستخراج نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024

استعلم مباشرة.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الشرقية 2024 برقم الجلوس فقط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء. محسن الفحام

وزارة لشئون الوافدين فى التشكيل الجديد

عبد الرحيم طايع

صرخة الفلسطينيين البليغة: "وين العالم؟!"

أحمد الصغير

إشكاليات الرؤية المصرية الشعبية للقضية الفلسطينية

محمد سميح

أحلام المصريين المشروعة

منى رجب

«رفعت عينى للسما» يرفع رأس مصر فى مهرجان كان

ماجد حبته

إسبانيا.. زيارة فى وقتها

محاسن السنوسي

معالي رئيس الوزراء.. أخبرنا بمعايير اختيارك لحكومتك الجديدة

جلال حمام

الإسرائيليون الضائعون بين أوهام بايدن وصلف نتنياهو!

صور

عيشنا.. طعم الحياة

بهجة العيد.. استعدادات الأسواق لاستقبال أضحية عيد الأضحى المبارك

احتفالية النادى الأهلى للإعلان عن مشروع القرن

محطة تل أبيب

المزيد

فضيحة "الحملة سرية".. إسرائيل خدعت "الكونجرس" الأمريكى لتبرير حرب غزة

الفقاعات الإنسانية.. ما خطة إسرائيل الجديدة لاستبدال حماس فى غزة؟

فضيحة مدوية.. حملة على "إكس" تكشف سيطرة الموساد على بيانات المستخدمين