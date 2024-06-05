الأربعاء 05 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إثبات نسب الطفل.. تفاصيل مثيرة في اتهام بلوجر مغمورة بالزنا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

«زنا ونفي نسب».. تفاصيل مثيرة في واقعة اتهام شاب لزوجته بالزنا كشف عنها تقرير الأدلة الجنائية حول تفريغ الفيديوهات الجنسية المقدمة من الزوج ليثبت خيانة زوجته بمنطقة حلوان.

تفاصيل جديدة في واقعة اتهام سيدة بالزنا

وكشفت التحقيقات في واقعة اتهام شاب لزوجته البلوجر في حلوان بالزنا أنه تزوج منها ويعلم أن لديها حساب تقوم من خلاله بالعمل والترويج لمنتجات وبناءً على ذلك كانت تستقبل تليفونات متعددة من أشخاص لا تعرفهم، وكان يتعامل مع كل ذلك بحسن نية.

وتابع أنه عقب شهور من ولادة طفله وجد مظروف أمام البيت به فلاشة تحتوى على فيديوهات ورسالة مكتوبة توضح أن هذه الفيديوهات متداولة بين جميع الشباب في المنطقة لسوء سلوك زوجته، وبالفعل وجد أن الفيديوهات تحتوى على مشاهد رقص لزوجته وأشياء غير أخلاقية فقرر الإبلاغ عنها.

ولكن تسلمت النيابة تقرير الطب الشرعي حول تحليل الـ DNA ليثبت أن الطفل نجله ويحمل بصمته الوراثية.

وانكرت السيدة ارتكاب الواقعة مؤكدة أنها كانت مخطوبة لأحد الأشخاص قبل زواجها وكانت بينهم فيديوهات لها بملابس البيت وأنه حاول التواصل معها بعد الزواج وعندما رفضت أرسل الفيديوهات القديمة لزوجها.

كان قاضي المعارضات جدد حبس المتهمة 15 يومًا على ذمة التحقيقات فى واقعة الزنا.

شاب الأدلة الجنائية منطقة حلوان الزنا

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