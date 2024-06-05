"الستات مايعرفوش يكدبوا" يستعرض انطلاق قمة مصر للأفضل

استعرض برنامج " الستات مايعرفوش يكدبوا"، المذاع عبر فضائية CBC انطلاق قمة مصر للأفضل، لتكريم الشركات والشخصيات الأكثر تأثيرًا في الاقتصاد المصري والحياة العامة.

تكريم الشركات الناشئة

وقال أشرف سالمان، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إن الفكرة بدأت منذ سنوات عديدة، وهناك عدة عناصر يتم اتباعها من قبل اللجنة المشكلة لتقييم أداء الشركات الناشئة، معبرًا:"التكريم معني أيضًا بالسيدات المتميزات في عالم الاقتصاد المصري".

دعم سيدات الأعمال

في السياق، قال عمرو الفقي، المدير التنفيذي للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إن هذا التكريم بمثابة دعم مباشر لسيدات الأعمال وللشركات الناشئة والشركة المتحدة حريصة باستمرار على دعم مثل هذه الأعمال المساهمة في خدمة المجتمع.

وأشار هاني أمان، العضو المنتدب لشركة الشرقية للدخان وأحد المكرمين، إلى أن وجود مؤسسة تراعي إنجاز الشركات أمر في غاية الأهمية.