الأربعاء 05 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تفاصيل لقاء رئيس الوزراء الفلسطينى وممثل الاتحاد الأوروبى بالشرق الأوسط

رئيس الوزراء الفلسطيني
رئيس الوزراء الفلسطيني خلال اللقاء

استقبل رئيس الوزراء الفلسطيني وزير الخارجية، محمد مصطفى، اليوم الأربعاء، الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لعملية السلام في الشرق الأوسط سفن كوبمانز.

وبحث الطرفان خلال اللقاء الذي عقد في رام الله، آخر المستجدات السياسية والاعترافات المتتالية بدولة فلسطين، والتطورات على الأرض في ظل استمرار  حرب الإبادة على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وانتهاكات جيش الاحتلال والمستوطنين في الضفة.

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وشدد رئيس الوزراء الفلسطيني على أهمية الاعتراف بدولة فلسطين خاصة الدول الأوروبية التي لم تعترف بعد، ودعم حق الشعب الفلسطيني بالدولة والحرية والاستقلال.

كما أكد مصطفى ضرورة تكثيف الجهود من الاتحاد الأوروبي لوقف حرب الإبادة على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، والضغط على إسرائيل للإفراج عن الأموال الفلسطينية المحتجزة ووقف كافة الاقتطاعات منها.

واستعرض مصطفى خطط الحكومة لليوم التالي لانتهاء الحرب في قطاع غزة، حيث تشمل القطاعات والمؤسسات، وترتكز على تعزيز الجهد الإغاثي واستعادة الخدمات الأساسية؛ تمهيدا لعملية إعادة الإعمار.

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ارتفاع حصيلة العداون الإسرائيلي واستمرار المجازر في قطاع غزة

وسبق، واستشهد عشرات الفلسطينيين وأصيب آخرون في غارات إسرائيلية على مخيمات البريج والمغازي والنصيرات ودير البلح وسط القطاع، في اليوم الـ243 من العدوان الصهيوني على غزة.

كما أكدت وزارة الصحة في غزة، أن الاحتلال ارتكب 4 مجازر في القطاع وصل منها إلى المستشفيات 36 شهيدًا و115 مصابًا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبذلك، ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة إلى 36 ألفًا و586 شهيدًا و83 ألفًا و74 مصابًا.

من جانب آخر، أقر جيش الاحتلال بإصابة 10 عسكريين في معارك قطاع غزة في الـ24 ساعة الأخيرة، وبذلك ترتفع حصيلة مصابيه إلى 3730 ضابطًا وجنديًا منذ بداية الحرب في السابع من أكتوبر الماضي، 1889 منهم خلال العملية البرية التي بدأت في 27 من الشهر ذاته.

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