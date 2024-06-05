وصفة سهلة.. طريقة عمل الاستربس بنصف كيلو صدور دجاج

تزايد عمليات البحث طريقة عمل الاستربس هو عبارة عن دجاج مقلي مقرمش بتتبيلة سهلة أقرب المحلات، نقدم لكم اليوم طريقة عمل الاستربس بمكونات متوفرة في كل المنزل، طريقة عمل الاستربس كما يجب أن تكون في خطوات سهلة.

مقادير عمل الاستربس

1-نص كيلو صدور دجاج.

2-ملعقة كبيرة ثوم المهروس.

3-نصف ملعقة زنجبيل.

4-ملعقة متوسطة الكسبرة

5-ملعقة بابريكا

6-ملعقة صغيرة بهارات.

7-معلقة من الملح والفلفل أسود

8-اثنين كوب رايب

9-زيت زيتون.

طريقة تجهيز عمل الاستربس

الخطوة الأولى نجهز نصف كليو من الصدور الدجاج ونقوم بتقطعها شرائح متوسطة سمكة الشريحة يكون وسط، لا هو كبير ولا صغير.

الخطوة الثانية نقوم بالتتبيلة الدجاج في طبق متوسط ونضيف كوب من اللبن الرايب ثم نضيف عليه كوبين من الماء وملعقة ونصف صغيرة من الملح والفلفل، ملعقة كبيرة من الثوم المهروس، نصف ملعقة كبيرة من الزنجبيل الطازج، ملعقة من البابريكا، ممكن نزود شطة، ملعقة كبيرة من الكسبرة المطحونة، ملعقة صغيرة من بهارات الدجاج، ونستمر في التقليب.

الخطوة الثالثة نقوم الدجاج بالتتبيلة ثم نغطيها ونتركها لمدة ساعتين في الثلاجة، ويفضل 8 ساعات .

الخطوة الرابعة نعمل صوص ستربس الدجاج، في وعاء نضع كوبين ونصف الكوب من الدقيق، ثم نضيف عليهم نفس بهارات التتبيلة الجاهزة في الخطوة السابقة،وبعدها نقلبها في المكونات الجافة.

الخطوة الخامسة بقوم بتغلف الدجاج بالدقيق، ونقوم بنغتمسها في التتبيلة ونحطها في الدقيق مرة أخرى لزيادة سماكة الكفرينج.

الخطوة السادسة في صينة على نار متوسطة، بها زيت غزير وسخن، نحمر الدجاج لمدة 7 دقائق تقريبًا، نخرج ستربس الدجاج في مصفاة أو على راك تصفى الزيت وتتهوى.

الخطوة السابعة نقوم بتقديم ستربس الدجاج مع أرز أو المكرونة او حسب الرغبة.