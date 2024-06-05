الأربعاء 05 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توجيهات عاجلة من التموين بشأن إجازة عيد الأضحى.. اعرف التفاصيل

وزير التموين
وزير التموين

أصدر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، كتابًا دوريًا لتنظيم عمل مديريات التموين خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، ويهدف الكتاب إلى ضمان استقرار الحالة التموينية وتوافر السلع الأساسية للمواطنين خلال فترة العيد.

وأشار المتحدث الرسمي ومعاون الوزير للمشروعات والإعلام الاأستاذ أحمد كمال، إلى أن مديريات التموين ستعمل بنظام المناوبة خلال فترة العيد لضمان الرقابة على كل الأنشطة التموينية والتجارية، وستقوم المديريات بمتابعة الأسواق والأسعار للتأكد من عدم وجود أي ارتفاعات غير مبررة، كما ستعمل المديريات على ضمان توافر السلع الأساسية، مثل اللحوم الحية والمذبوحة، والخبز، وأسطوانات البوتاجاز، خلال فترة العيد.

ومن المقرر تشكيل غرف عمليات رئيسية في الديوان العام للمديرية وفرعية في الإدارات التموينية لمتابعة الحالة التموينية وتلقى شكاوى المواطنين، ستقوم الإدارة المركزية لشئون الرقابة بتقديم تقارير يومية عن الحالة التموينية خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

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