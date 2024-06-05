قصة وأحداث مسلسل الوصفة السحرية لزواج ناجح.. متى يبدأ عرضه؟

أيام قليلة تفصلنا عن عرض مسلسل "الوصفة السحرية" للفنانة شيري عادل، وإسلام جمال، وعدد كبير من نجوم الفن، ومن تأليف منة فوزى وإيرين يوسف ومي سعيد، وإخراج خيرى سالم، وبسبب قصته المختلفة تصدر محركات البحث الأكثر شهرة "جوجل"، ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

موعد عرض مسلسل الوصفة السحرية

وازداد البحث من قِبل مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي عن قصة وأحداث مسلسل الوصفة السحرية لزواج ناجح، والذي يرصده "الدستور" في سياق السطور التالية، قبل عرض أولى حلقاته يوم الجمعة المقبلة، عبر قناة DMC.

قصة مسلسل الوصفة السحرية

مسلسل "الوصفة السحرية" ينتمي إلى نوعية المسلسلات ذات الـ 45 حلقة، ولأول مرة تلعب الفنانة شيري عادل هذا النوع منذ دخولها عالم الفن، وبسبب قصة المسلسل ذات الطابع الاجتماعي حوّل المشاكل الزوجية التي يمر بها كل بيت في الشارع المصري.

ويبدأ صنّاع مسلسل الوصفة السحرية في سرد حكايتهم والمشاكل التي يمرون بها في حياتهم الزوجية حتى يقع في طريقهم كتاب يحمل اسم "الوصفة السحرية لزواج ناجح"، ويقع في يد بطلة العمل شيري عادل، التي كانت قد قاربت على الانفصال.

يعيد كتاب "الوصفة السحرية لزواج ناجح"، الحياة من جديد لـ"شيري"، بعد قراءة أول فصل فيه الذي يحمل اسم "سنة أولى زواج" الذي يوضح أنه عكس الحقيقة وتبدأ في اتخاذ القرارات المختلفة لتي تؤثر على بطلة العمل ومن حولها.

ويلعب الفنان إسلام جمال شخصية صديق الفنان عمر الشناوي والذي له خط درامي أخر بمشكلة زوجية مع زوجته التي تجسدها الفنانة بسمة داوود، وتربطها علاقة صداقة بشيري عادل.

أبطال وصناع مسلسل الوصفة السحرية

مسلسل "الوصفة السحرية" يعتمد على البطولة الجماعية، ويضم في قائمة أبطاله كلا من: شيرى عادل، إسلام جمال، هيدى كرم، عمر الشناوى، بسمة داود، لقاء سويدان، رانيا منصور، كارولين عزمى، محمد أبوداود، هالة فاخر، سلوى عثمان، سلوى محمد على، عماد رشاد، والعمل تأليف ورشة مصنع الحكايات لمؤسسها هانى سرحان، إشراف على الكتابة دعاء عبدالوهاب، فكرة: مى سعيد، سيناريو وحوار منة فوزى وإيرين يوسف ومي سعيد، وإخراج خيرى سالم.