فريق تقييم برنامج منح الجامعات الحكومية يزور مركز رعاية الطلاب ذوي الإعاقة بجامعة أسيوط

استقبل مركز رعاية الطلاب ذوي الإعاقة بجامعة أسيوط، تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة، أعضاء فريق تقييم برنامج منح الجامعات الحكومية ومراكز خدمات الإعاقة؛ لدعم ذوي الهمم، والذي يضم الدكتور عبد الحميد كابش استشاري قضايا ذوي الإعاقة بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والدكتور أحمد سليم استشاري متابعة، وتقييم المشروعات التنموية بالوكالة، والأستاذ أيمن الحسيني استشاري أبحاث، وتقييم بالوكالة (فريق تقييم مشروع HEI).



حيث كان في استقبال الفريق الدكتورة أمنية إبراهيم مدير مركز رعاية الطلاب ذوي الإعاقة، والدكتور هيثم إبراهيم مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب المركزية، وأعضاء مجلس إدارة المركز.



المركز يسعى إلى تحقيق الادماج الكامل



وأوضح الدكتور أحمد المنشاوي، أن زيارة الفريق لجامعة أسيوط؛ تأتي في إطار إجراء التقييم النهائي للخدمات التي يقدمها المركز؛ للطلاب ذوي الهمم، وذلك في أعقاب تجديد الاتفاقية الرسمية بين الجامعة، وهيئة الأمديست والخاصة بدعم مركز ذوي الإعاقة، من خلال برنامج المنح بالجامعات الحكومية؛ ضمن مبادرة التعليم العالي.



وأوضح الدكتور أحمد المنشاوي، أن مركز رعاية الطلاب ذوي الإعاقة بجامعة أسيوط؛ يسعى إلى تحقيق الإدماج الكامل للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة، مشيرًا إلى ما يقدمه المركز من خدمات بالمجان؛ منها الخدمات التعليمية والتي تضم معمل حاسب آلي لذوي الإعاقة البصرية، وتوفير الكتب الدراسية بطريقة برايل، فضلًا عن توفير المركز لقاعدة بيانات إلكترونية، كما يوفر المركز عددًا من الخدمات الصحية خدمات التأهيل الطبى والنفسي، والمساهمة في توفير الأجهزة الحركية للطلاب، كما يوفر المركز الخدمات الاجتماعية من بينها إعفاء الطلاب من تأدية التربية العسكرية والخدمة العسكرية، والتسكين بالمدينة الجامعية، والإعفاء من المصروفات الدراسية، فضلًا عن توفير العديد من الخدمات التكنولوجية والنفسية والأنشطة الطلابية.



وأوضحت الدكتورة أمنية إبراهيم، أن المركز يسعي إلى دعم الطلاب أكاديميًا من خلال متابعة التحصيل الدراسي، وتوفير الوسائل التعليمية لهم، ودمج الطلاب ذوي الإعاقة مع أقرانهم من الطلاب الاسوياء، فضلًا عن تنظيم دورات تدريبية وورش عمل لتنمية مهارات العاملين بالمركز حتي يكونوا قادرين علي التواصل مع جميع الطلاب، إلي جانب اجراء الدراسات والبحوث المتعلقة بالطلاب بهدف تحديد احتياجاتهم والرقي بالخدمات التي تقدم لهم، بالإضافة إلي دعم وتنمية مهارات الطلاب ذوي الإعاقة رياضيًا وفنيًا واجتماعيًا وتكنولوجيًا بالتنسيق مع الوحدات والإدارات المعنية.



وقام الوفد بعمل جولة داخل المركز، وتفقد معمل الحاسب الآلي، وغرفة الطباعة، والمكتبة الثقافية.

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