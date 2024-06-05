فاز الإنجليزي جود بيلينجهام، نجم ريال مدريد الإسباني، بجائزة لاعب الموسم في فريقه بتصويت الجماهير.

وتألق جود بيلينجهام بشكل كبير مع ريال مدريد في الموسم الماضي 2023-2024، إذ ساهم في فوز الفريق بلقب الدوري الإسباني، كأس السوبر الإسباني ودوري أبطال أوروبا.

بيلينجهام يفوز بجائزة لاعب الموسم في ريال مدريد

وأعلن نادي ريال مدريد، فوز جود بيلينجهام بجائزة لاعب الموسم في فريقه "Mahou Five Star" بتصويت الجماهير.

ونشر الموقع الرسمي للنادي الملكي، تصريحات جود بيلينجهام عقب حصده للجائزة، قائلًا: "فخور حقًا بتحقيق كل ذلك في عامي الأول".

وأضاف: "سعيد للغاية وممتن جدًا للجماهير لاختياري، آمل أن قد استمتعوا بمشاهدتي".

وتابع: "أشعر بالسعادة كوني جزءًا من هذه العائلة، أحب كل دقيقة أقضيها هنا".

وواصل: "من الصعب وصف شعوري، ولكنني أشعر بالسعادة في كل مرة ألعب فيها هنا بجوار هؤلاء اللاعبين الرائعين، إنه شرف كبير لي".

وبسؤاله عن لحظته المفضلة هذا العام، أجاب جود بيلينجهام: "الهدف الأول في مرمى برشلونة من خارج المنطقة، وأحببت أيضًا هدفي في مرمى نابولي من خلال المراوغة".

وشارك جود بيلينجهام في 42 مباراة مع ريال مدريد في مختلف المسابقات للموسم المنصرم 2023-2024، سجل خلالهم 23 هدفًا، وقدم 13 تمريرة حاسمة.

يذكر أن جود بيلينجهام قد حصد جائزة أفضل لاعب شاب في بطولة دوري أبطال أوروبا "التشامبيونزليج" خلال الموسم الجاري 2023-2024، من قِبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا".

وكان جود بيلينجهام قد انضم إلى صفوف ريال مدريد في صيف 2023 الماضي، قادمًا من بروسيا دورتموند، مقابل 103 ملايين يورو مبلغ ثابت، بالإضافة إلى 30% متغيرات مستقبلية، لتصبح القيمة النهائية 134 مليون يورو كحد أقصى، وبعقد يمتد حتى عام 2029.