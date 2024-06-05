الأربعاء 05 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بيلينجهام يفوز بجائزة لاعب الموسم في ريال مدريد

جود بيلينجهام
جود بيلينجهام

فاز الإنجليزي جود بيلينجهام، نجم ريال مدريد الإسباني، بجائزة لاعب الموسم في فريقه بتصويت الجماهير.

وتألق جود بيلينجهام بشكل كبير مع ريال مدريد في الموسم الماضي 2023-2024، إذ ساهم في فوز الفريق بلقب الدوري الإسباني، كأس السوبر الإسباني ودوري أبطال أوروبا.

بيلينجهام يفوز بجائزة لاعب الموسم في ريال مدريد

وأعلن نادي ريال مدريد، فوز جود بيلينجهام بجائزة لاعب الموسم في فريقه "Mahou Five Star"  بتصويت الجماهير.

ونشر الموقع الرسمي للنادي الملكي، تصريحات جود بيلينجهام عقب حصده للجائزة، قائلًا: "فخور حقًا بتحقيق كل ذلك في عامي الأول".

وأضاف: "سعيد للغاية وممتن جدًا للجماهير لاختياري، آمل أن قد استمتعوا بمشاهدتي".

وتابع: "أشعر بالسعادة كوني جزءًا من هذه العائلة، أحب كل دقيقة أقضيها هنا".

وواصل: "من الصعب وصف شعوري، ولكنني أشعر بالسعادة في كل مرة ألعب فيها هنا بجوار هؤلاء اللاعبين الرائعين، إنه شرف كبير لي". 

وبسؤاله عن لحظته المفضلة هذا العام، أجاب جود بيلينجهام: "الهدف الأول في مرمى برشلونة من خارج المنطقة، وأحببت أيضًا هدفي في مرمى نابولي من خلال المراوغة".

txt

بعد ضم مبابي.. ماذا قدم اللاعبون الفرنسيون في ريال مدريد؟

txt

رونالدو يحسم مصير المدرب لويس كاسترو مع النصر

وشارك جود بيلينجهام في 42 مباراة مع ريال مدريد في مختلف المسابقات للموسم المنصرم 2023-2024، سجل خلالهم 23 هدفًا، وقدم 13 تمريرة حاسمة.

يذكر أن جود بيلينجهام قد حصد جائزة أفضل لاعب شاب في بطولة دوري أبطال أوروبا "التشامبيونزليج" خلال الموسم الجاري 2023-2024، من قِبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا".

وكان جود بيلينجهام قد انضم إلى صفوف ريال مدريد في صيف 2023 الماضي، قادمًا من بروسيا دورتموند، مقابل 103 ملايين يورو مبلغ ثابت، بالإضافة إلى 30% متغيرات مستقبلية، لتصبح القيمة النهائية 134 مليون يورو كحد أقصى، وبعقد يمتد حتى عام 2029.

بيلينجهام جود بيلينجهام ريال مدريد جائزة لاعب الموسم دوري ابطال اوروبا

الأكثر قراءة

استعلم الآن.. رابط نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة الشرقية الترم التاني 2024

منتخب مصر يواجه بوركينا فاسو بخطة "كيروش".. ومثلث المحترفين يُزين التشكيل

متاح| رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الغربية 2024 بالاسم فقط

رابط بوابة الازهر الالكترونية 2024 لاستخراج نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024

استعلم مباشرة.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الشرقية 2024 برقم الجلوس فقط

بوابة الأزهر.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية الترم الثاني 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء. محسن الفحام

وزارة لشئون الوافدين فى التشكيل الجديد

عبد الرحيم طايع

صرخة الفلسطينيين البليغة: "وين العالم؟!"

أحمد الصغير

إشكاليات الرؤية المصرية الشعبية للقضية الفلسطينية

محمد سميح

أحلام المصريين المشروعة

منى رجب

«رفعت عينى للسما» يرفع رأس مصر فى مهرجان كان

ماجد حبته

إسبانيا.. زيارة فى وقتها

محاسن السنوسي

معالي رئيس الوزراء.. أخبرنا بمعايير اختيارك لحكومتك الجديدة

جلال حمام

الإسرائيليون الضائعون بين أوهام بايدن وصلف نتنياهو!

صور

عيشنا.. طعم الحياة

بهجة العيد.. استعدادات الأسواق لاستقبال أضحية عيد الأضحى المبارك

احتفالية النادى الأهلى للإعلان عن مشروع القرن

محطة تل أبيب

المزيد

فضيحة "الحملة سرية".. إسرائيل خدعت "الكونجرس" الأمريكى لتبرير حرب غزة

الفقاعات الإنسانية.. ما خطة إسرائيل الجديدة لاستبدال حماس فى غزة؟

فضيحة مدوية.. حملة على "إكس" تكشف سيطرة الموساد على بيانات المستخدمين