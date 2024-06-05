الأربعاء 05 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أمين عام جامعة الدول العربية: إرسال مساعدات لغزة عبر البحر ليس بديلًا عن المعابر

أبو الغيط
أبو الغيط

شدد  الأمين العام لجامعة الدول العرب أحمد أبوالغيط، خلال استقبال كونستانتينوس كومبوس وزير خارجية قبرص، بمقر الأمانة العامة للجامعة، على ضرورة سماح الاحتلال بإدخال المساعدات إلى غزة وفق آلية مستدامة، جاء ذلك خلال نبأ عاجل حسبما أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية".

 

إرسال المساعدات لغزة 

وأكد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن إرسال المساعدات إلى غزة عبر البحر ليس بديلًا عن المعابر البرية.

 

وقف إطلاق النار 

وأضاف، أنه يجب تنفيذ وقف فوري لإطلاق النار في غزة وبدء عملية واسعة لإغاثة السكان الذين يعيشون على حافة المجاعة.

وتابع: نؤكد ضرورة إنهاء الاحتلال كسبيل وحيد للحصول على الأمن والسلام للجميع في المنطقة.

الأمين العام لجامعة الدول العربية القاهرة الإخبارية قناة القاهرة الإخبارية نبأ عاجل

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