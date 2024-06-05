القاهرة الإخبارية: مسيرة الأعلام الاستفزازية بالقدس يتقدمها وزير الأمن الإسرائيلى

كشفت دانا أبوشمسية، مراسلة القاهرة الإخبارية بالقدس المحتلة، عن كواليس ما يحدث في مسيرة الأعلام، وهي التي يحتفل فيها المستوطنون بضم شطري المدينة تحت إمارة الاحتلال.

وأضافت خلال رسالة على الهواء، أن هذه المشاهد قاسية على أهل المنطقة الذين يمنعون من السير في أزقة البلدة القديمة أو يدخلون المسجد الأقصى، وفي المقابل يكون هناك تيسير لوصول المستوطنين للمشاركة في هذه المسيرة، التي يطلق عليها مسيرة توحيد القدس التي يحتفل فيها المستوطنون بضم شطري المدينة تحت إمارة الاحتلال.

وتابعت أنه منذ ساعات الصباح الباكر بدأت مجموعات المستوطنين في اقتحام المسجد الأقصى، وفي تمام الساعة 11 صباحا تم إغلاق باب المغاربة، وسجلت دائرة الأوقاف اقتحام 1184 مستوطنا بالفترة الصباحية، وبعد قليل تصدر أعدادا جديدة تضاف للأعداد الصباحية.

وواصلت: "هذه المسيرة يؤمها وزير الأمن القومي الذي أعطى صلاحيات للشرطة بإغلاق المدينة على أهلها الأصليين لاستبدالهم بغرباء يهود، من خلال الإغلاقات المتواصلة، ناهيك عن سياسة الاعتقال الاحترازي لجميع النشطاء خوفا من وجود مظاهرة مضادة".