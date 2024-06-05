الإعدام شنقًا لقاتل جدته بهدف سرقة مشغولاتها الذهبية بالبحيرة

قضت محكمة جنايات دمنهور، اليوم الأربعاء، بالإعدام شنقًا للمتهم بقتل جدته المسنة لسرقة مشغولاتها الذهبية.

كما قضت المحكمة بالحكم على المتهم بالسجن المشدد 5 سنوات وتغريمه 10 آلاف جنيه والزامه بالمصاريف الجنائية، لاتهامه بحيازة مواد مخدرة، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة.

وكانت المحكمة في جلستها الماضية قررت إحالة أوراق المتهم الي فضيلة مفتي الجمهورية، لإبداء الرأي الشرعي لاتهامه بقتل جدته المجني عليها فؤادة.م.ح، 71 عامًا.

صدر الحكم برئاسة المستشار وائل بعيص، رئيس المحكمة، وعضوية كل من: المستشار نبيل أبو زينة، والمستشار محمد موسى، وسكرتارية أحمد حجاج.

بداية أحداث القضية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة الدلنجات، يفيد بالعثور على جثة مسنة بمحل سكنها بدائرة المركز.

وكشفت تحقيقات جهات التحقيق قيام المتهم محمد.ص.م، عامل دعاية، بقتل المجنى عليها جدته عمدًا مع سبق الإصرار بأن عقد وبيت النية لقتلها ووضع مخططًا لذلك.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم وأقر بارتكاب الجريمة، مضيفًا أنه يتعاطي مخدر الحشيش الذى أثبته تقرير المعمل الكيميائي.