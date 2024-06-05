الأربعاء 05 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الإعدام شنقًا لقاتل جدته بهدف سرقة مشغولاتها الذهبية بالبحيرة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قضت محكمة جنايات دمنهور، اليوم الأربعاء، بالإعدام شنقًا للمتهم بقتل جدته المسنة لسرقة مشغولاتها الذهبية.

كما قضت المحكمة بالحكم على المتهم بالسجن المشدد 5 سنوات وتغريمه 10 آلاف جنيه والزامه بالمصاريف الجنائية، لاتهامه بحيازة مواد مخدرة، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة.

وكانت المحكمة في جلستها الماضية قررت إحالة أوراق المتهم الي فضيلة مفتي الجمهورية، لإبداء الرأي الشرعي لاتهامه بقتل جدته المجني عليها فؤادة.م.ح، 71 عامًا.

صدر الحكم برئاسة المستشار وائل بعيص، رئيس المحكمة، وعضوية كل من: المستشار نبيل أبو زينة، والمستشار محمد موسى، وسكرتارية أحمد  حجاج. 

بداية أحداث القضية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة الدلنجات، يفيد بالعثور على جثة مسنة  بمحل سكنها بدائرة المركز.

وكشفت تحقيقات جهات التحقيق قيام المتهم محمد.ص.م، عامل دعاية، بقتل المجنى عليها جدته عمدًا مع سبق الإصرار بأن عقد وبيت النية لقتلها ووضع مخططًا لذلك.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم وأقر بارتكاب الجريمة، مضيفًا أنه يتعاطي مخدر الحشيش الذى أثبته تقرير المعمل الكيميائي.

محكمة جنايات دمنهور المسنة مشغولاتها الذهبية بالسجن المشدد ة الدعوى المدنية

مواد متعلقة

بدء مرافعة الدفاع فى طعون إعدام المتهمين بقضية "شهيدة الشرف"

إعدام متهم بقتل سيدة فى مركز جرجا بسوهاج

إعدام مدرس الفيزياء المتهم بتقطيع "طالب الدقهلية" 3 أجزاء

إعدام 6 متهمين بقتل شخص وترويع المواطنين في بولاق

الأكثر قراءة

استعلم الآن.. رابط نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة الشرقية الترم التاني 2024

منتخب مصر يواجه بوركينا فاسو بخطة "كيروش".. ومثلث المحترفين يُزين التشكيل

متاح| رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الغربية 2024 بالاسم فقط

رابط بوابة الازهر الالكترونية 2024 لاستخراج نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024

استعلم مباشرة.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الشرقية 2024 برقم الجلوس فقط

بوابة الأزهر.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية الترم الثاني 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء. محسن الفحام

وزارة لشئون الوافدين فى التشكيل الجديد

عبد الرحيم طايع

صرخة الفلسطينيين البليغة: "وين العالم؟!"

أحمد الصغير

إشكاليات الرؤية المصرية الشعبية للقضية الفلسطينية

محمد سميح

أحلام المصريين المشروعة

منى رجب

«رفعت عينى للسما» يرفع رأس مصر فى مهرجان كان

ماجد حبته

إسبانيا.. زيارة فى وقتها

محاسن السنوسي

معالي رئيس الوزراء.. أخبرنا بمعايير اختيارك لحكومتك الجديدة

جلال حمام

الإسرائيليون الضائعون بين أوهام بايدن وصلف نتنياهو!

صور

عيشنا.. طعم الحياة

بهجة العيد.. استعدادات الأسواق لاستقبال أضحية عيد الأضحى المبارك

احتفالية النادى الأهلى للإعلان عن مشروع القرن

محطة تل أبيب

المزيد

فضيحة "الحملة سرية".. إسرائيل خدعت "الكونجرس" الأمريكى لتبرير حرب غزة

الفقاعات الإنسانية.. ما خطة إسرائيل الجديدة لاستبدال حماس فى غزة؟

فضيحة مدوية.. حملة على "إكس" تكشف سيطرة الموساد على بيانات المستخدمين