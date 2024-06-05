دوري المحترفين.. القناة يُجدد الثقة في "العجوز" وأسوان يبحث عن مدير فني

بدأت أندية دوري المحترفين، التحضير للموسم المقبل سواء بالبحث عن مدربين أو إبرام صفقات جديدة.

ودخل مسئولو أسوان في مفاوضات جادة مع أسامة عرابي لاعب الأهلى الأسبق لتولي القيادة الفنية للفريق الموسم المقبل، وهناك حالة من الانقسام داخل مجلس الإدارة، بعد دخول بعض الأسماء ضمن المرشحين لقيادة الفريق وفي مقدمتهم ثلاثى غزل المحلة خالد عيد ومصطفى عبده وحسام عبدالعال، إلّا أن الميزانية والراتب الشهري يعرقلان إتمام الاتفاق مع واحد منهم.

ويأمل مسئولو أسوان في نجاح المفاوضات مع أسامة عرابى خاصة وأنه من المتوقع أن يقبل المهمة في ظل غيابه عن التدريب خلال الفترة الماضية ورغبته الأكيدة في العودة لقيادة إحد الفرق بدورى المحترفين .

وجدد مجلس إدارة نادي القناة الثقة في الجهاز الفني بقيادة أحمد العجوز وقام بتعيين محمد خطاب مديرا للتعاقدات والتسويق وبدأ مشوار تدعيم الفريق بالتعاقد مع الفلسطيني أحمد كلاب لاعب اتحاد خان يونس ..كما قامت إدارة نادي أبوقير للأسمدة بتجديد الثقة في محمد عطية المدير الفني الذي نجح في قيادة الفريق للبقاء في دوري المحترفين والصعود لدور ال16 في بطولة كأس مصرعلى حساب الاتحاد السكندري .

لافيينا يجدد الثقة في أحمد صلاح

وقام مجلس إدارة نادي لافيينا بتجديد الثقة في الجهاز الفني بقيادة أحمد صلاح وقام بإبرام الصفقة الأولى استعدادا للموسم الجديد بضم الصباحي عماد لاعب الانتاج الحربي .

ويبحث مسئولو نادي وادى دجلة التعاقد مع عدد من اللاعبين صغار السن لتدعيم صفوف الفريق الموسم المقبللا في ظل سعى الإدارة لعدم التعاقد مع لاعبين كبار وبمبالغ كبيرة بعدما أثبتت التجربة فشلها مع أكثر من لاعب ومنح مسئولو وادى دجلة الإستغناء الخاص للخماسى إسلام جمال ومحمد رجب وكلاسين ونادر هشام وأحمد السكرى قبل المدة المقررة التي حددها اتحاد الكرة لكل نادى قبل مرور 15 يوما بعد انتهاء الموسم لإتاحة الفرصة أمام اللاعبين للبحث عن نادى أخر للإنضمام إليه .

كما قرر مسئولو دجلة إنهاء إعارة إسلام السلامونى وعودته لناديه السابق فاركو بالإضافة للثنائى محمد رزق وأحمد فتحى وفي نفس الوقت يسعى فيه مجلس إدارة وادي دجلة تجديد عقد محمد جابر الذى يتمسك بالحصول على مبلغ مالى معين نظير تجديد تعاقده .

السكة الحديد يستغني عن 8 لاعبين

وقرر مجلس إدارة السكة الحديد قائمة لاعبيه الاستغنادء عن 8 لاعبين من أجل التعاقد مع لاعبين جدد خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة من أجل المنافسة على الصعود في الموسم المقبل واللاعبين الذين تم الاستغنادء عنهم هم إبراهيم شعللها وإبراهيم عبد الخالق وبهاء مجدي ومحمد نادي ومحمد جودة ومصطفي عبد الوهاب وريعو وبيسو.