الأربعاء 05 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الآن.. حدود تنسيق التمريض 2024 محافظة القاهرة والجيزة وشروط القبول

التمريض
التمريض

يترقب آلاف الطلاب في مختلف المحافظات، بدء الإعلان عن تنسيق التمريض 2024، ويكثر التساؤل لمعرفة تنسيق التمريض 2024 محافظة القاهرة عبر جوجل، إذ أنّه هو أحد أهم بدائل الثانوية العامة لعام 2024 التي سيتجه لها الطلبة وخصوصًا الفتيات هربًا من كافة ضغوط الثانوية العامة، فيما أن أعلنت وزارة الصحة ببيان، عن كافة شروط القبول في المدارس الثانوية الفنية للتمريض، والتابعة للإدارة العامة للتعليم الفني الصحي، بالعام الدراسي المقبل 2024/2025.

تنسيق التمريض 2024 محافظة القاهرة

وفي هذه السطور الآتية، تستعرض «الدستور» مؤشرات تنسيق التمريض لعام 2024، فضلًا عن شروط القبول في المدارس الثانوية الفنية للتمريض.

تنسيق التمريض 2024 محافظة القاهرة

وانخفضت نسب نجاح الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة 2024 لـ 84.7%، وذلك مقارنةً بـ 85.1% العام الماضي، مما سيشير لاحتمالية انخفاض تنسيق التمريض لعام 2024 محافظة القاهرة.

تنسيق التمريض 2024 محافظة الجيزة

ومن المفترض أن سيرتفع تنسيق التمريض 2024 في محافظة الجيزة مقارنةً بالعام الماضي، وذلك يكون بسبب ارتفاع نسب النجاح والدرجات بنتيجة الشهادة الإعدادية، حيث أن بلغت نسبة النجاح في هذا العام نحو 87.5%، وذلك مقارنةً بـ 85.17% العام الماضي.

ننشر تنسيق التمريض 2024 محافظة القاهرة

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شروط القبول بالمدارس الثانوية الفنية للتمريض

وبحسب مديريات الصحة بمصر، فإنّ شروط القبول بالمدارس الثانوية الفنية للتمريض في عام 2024 سوغ تتضمن الآتي:

  • حصول الطلاب على شهادة الإتمام بمرحلة التعليم الأساسي أو ما سوف يعادلها لعام 2024.
  • أن سوف يتقدم الطالب لتنسيق التمريض في عام 2024 بذات المحافظة والمركز اللذين بهما بها بمحل سكنه.
  • أن سوف يكون قد درس اللغة الإنجليزية سواء كانت “لغة أولى” أو “ثانية”.
  • تقديم ولي الأمر الإقرار للتفرغ للطالب أو الطالبة بالدراسة وستكون بصورة كاملة.
  • القبول سوف يكون وفقا للمجموع الأعلى فالأقل، وذلك يكون مع تحديد الحد الأدنى للقبول في تنسيق التمريض 2024 بعد الانتهاء من أعمال التنسيق.
  • أن سوف يكون الطالب أو الطالبة هو مصري الجنسية، وفق السلوك والسير.
  • أن سوف يجتاز الطالب أو الطالبة اختبارات الإملاء والقدرات وستكون بدرجة لا تقل عن 70%.
  • أن سوف يجتاز الطالب أو الطالبة كشف الهيئة، وكذلك الكشف الطبي.
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