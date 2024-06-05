الأربعاء 05 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بعد مبادرة بايدن.. خبير عسكرى: نحن أمام انتهاء مرحلة غزة وبداية مرحلة لبنان

بايدن
بايدن

قال العميد يعرب صخر، الخبير العسكري والاستراتيجي، إن نهاية العمليات في غزة أنتج مبادرة بايدن لوقف إطلاق النار، ما يدل أننا أمام انتهاء مرحلة غزة وبداية مرحلة لبنان، ولأن حكومة اليمين المتشدد في إسرائيل تعيش على الحرب لا بد لها من فتح جبهة لبنان، حيث إنه على لسان قادتها قد آن أوانها.

 

وأضاف صخر، اليوم الأربعاء، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه في بداية 7 أكتوبر وحشود الأساطيل الغربية تهيبت إيران وأذرعها المشهد وبلعت ألسنتها، أما الآن لما تيقّنت أن أمريكا لا تريد تصعيد التوتر في منطقة الشرق الأوسط ولأن أمريكا منهمكة بالانتخابات الرئاسية ولا تريد أن تغرق الشرق الأوسط كي تحقق رغبة روسيا والصين واتبعت السياسة الناعمة وتهدئة الأمور، الآن إيران اطمأنت أنها لن تُضرب من أمريكا، ودليل ذلك المسرحية السابقة التي حدثت بالمسيرات ورد الفعل ما بين إيران وإسرائيل بيّن أن الأمور ذاهبة إلى التهدئة.


وتابع: "أما الآن فإيران تأكدت أن لبنان أصبح الساحة البديلة لغزة بعد أن انتهت الأمور بغزة برزت داعش كي تهرب وتهدد الأمريكيين بسفارتهم ولاجئيهم ومواطنيهم وبإداراتهم وبمؤسساتهم في لبنان كي تضغط أمريكا على إسرائيل ولا توسع الحرب في لبنان".
 

القاهرة الإخبارية العمليات مبادرة بايدن مرحلة غزة مرحلة لبنان

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