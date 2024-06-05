تفخيخ للمنازل وقصف جوى وبرى.. القاهرة الإخبارية تكشف آخر تطورات الأوضاع فى رفح

كشف مراسل فضائية "القاهرة الإخبارية" من خان يونس، يوسف أبو كويك، آخر تطورات الأوضاع في مدينة رفح الفلسطينية، قائلًا: إن وسط مدينة رفح بات تمركزات إسرائيلية ولم يعد هناك حديث عن الشريط الحدودي المعروف بمحور صلاح الدين أو فيلادلفيا حسب التسمية الإسرائيلية، لافتًا إلى أن الاحتلال وصل إلى منطقة مفترق الدخني في مخيم الشابوره وسط المدينة.

الاحتلال وصل لوسط مدينة رفح الفلسطينية

وتابع،: الآليات الإسرائيلية وصلت أيضًا إلى محيط المشفي الكويتي بمدينة رفح وكذلك أيضًا في أقصي المناطق الغربية تجاوزت ما يعرف بمفترق الطيارة غرب مدينة رفح، وهو المنطقة المتاخمة جنوبا لحيي السعودي وتل السلطان، وقد توغلت الآليات الإسرائيلية هناك وقصفت الطائرات الحربية بغارات هي الأعنف مناطق حي تل السلطان والسعودي.

وأوضح، أن الأزمة في رفح أنه لم تعد هناك إمكانية لتحرك سيارات الإسعاف أو طواقم الدفاع المدني، فيما تحولت لما يمكن وصفة بمدينة أشباح، فلا يوجد فيها أحد سوى قلة بقوا في منازلهم ببعض المناطق وهم الذين يعمد الاحتلال الاسرائيلي إلى استهدافهم.

مدينة أشباح

وأكد أن وسط منطقة يبنَ وهي المنطقة الواقعة من جنوب مدينة رفح، تسمع أصوات الانفجارات، كذلك عمليات التدمير الممنهجة التي يقوم بها ما يعرف بسلاح الهندسة الإسرئيلي من خلال تفخيخ عدد من منازل المدنيين وتفجيرها بصورة تتكرر في كل منطقة يتوغل فيها الاحتلال الإسرائيلي.